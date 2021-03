Nach Verschiebung: Apple plant randomisierte Seriennummern nun in diesem Jahr

Apple könntein den kommenden Wochen erstmals Produkte einführen, die keine nachverfolgbare Seriennummer mehr haben. Dies berichtet MacRumors unter Berufung auf ein internes Memo des Konzerns, das an Mitglieder des AppleCare-Teams gegangen sein soll. Das neue Format soll aus einem randomisierten alphanumerischen String mit acht bis vierzehn Zeichen bestehen, aus dem sich weder Herstellungsdaten noch Konfigurationsinfos auslesen lassen.

Erstmals im März in Aktion?

Das Vorhaben des Konzerns ist schon ziemlich alt. Ursprünglich war schon Anfang 2020 geplant, die neue Seriennummer bis Ende des Jahres einzuführen. Das wurde aus unbekannten Gründen allerdings verworfen. Laut dem Bericht werden die ersten neuen Seriennummern aus jeweils zehn Zeichen bestehen. Sie gelten nur für neu auf den Markt gekommene Produkte. Apple plant Berichten zufolge die Einführung neuer Hardware noch im März – diese könnten die neue "Serial" nutzen.

Ziel des Projektes ist es, den Datenschutz zu erhöhen und gleichzeitig Betrugsmaschen zu verhindern. So sollen etwa in China gefälschte Seriennummern zum Milliardenbetrug verwendet worden sein. Aktuell verwendet Apple bei seinen Geräten ein Format, das sich grundsätzlich entschlüsseln lässt. So kann man aus den Seriennummern, die seit mittlerweile zehn Jahren verwendet werden, etwa den Herstellungsort, das Herstellungsjahr, die Herstellungswoche und die Modellnummer eines Mac, iPad oder iPhone entnehmen. Auch ein Konfigurationscode ist enthalten, der etwa Gerätefarbe oder Speichergröße verrät.

IMEI bleibt erhalten

Künftig wird dies nicht mehr möglich sein, nur Apple kann aus der neuen Seriennummer die Gerätedaten zurückverfolgen.

Was sich allerdings nicht ändert, ist die IMEI (International Mobile Equipment Identity) bei Geräten mit Mobilfunkchip. Diese identifiziert etwa ein iPhone weltweit eindeutig und wird dazu verwendet, sich gegenüber Mobilfunknetzen zu identifizieren.

(bsc)