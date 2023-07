Nach anhaltenden Protesten: Reddit entfernt Moderatoren und übernimmt Subreddits

Reddit hat mit r/malefashionadvice einen der größten Subreddits übernommen, der im Zuge des Protests auf der Plattform noch geschlossen war. Das berichtet The Verge und beruft sich auf drei ehemalige Moderatoren des Teilbereichs. Sie alle seien aus dieser Rolle entfernt worden, aktuell wird nur noch ein Account namens ModCodeofConduct als Moderator geführt, der inzwischen für mehrere besonders renitente Subreddits verantwortlich ist. Der Teilbereich für Modetipps für Männer ist gegenwärtig nur eingeschränkt nutzbar, in den vergangenen Stunden wurde lediglich ein Beitrag veröffentlicht, in dem als Alternative ein Discord-Kanal beworben wird.

Schluss mit den Protesten

Mit der Übernahme von Subreddits, die aus Protest weiterhin nur eingeschränkt oder gar nicht benutzbar sind, unterstreicht Reddit, dass man nicht gewillt ist, auf die Forderungen einzugehen. Die verschiedenen Proteste richten sich gegen Reddits Entscheidung, Geld für API-Zugriffe zu verlangen. Beliebte Drittanbieter-Anwendungen sind auf die API angewiesen und wegen der hohen Kosten sowie der kurzfristigen Ankündigung der Preise haben die meisten den Dienst eingestellt. Weil viele für die Moderation der Seite hilfreiche Werkzeuge in der offiziellen App nicht verfügbar sind, hat der Schritt den unentgeltlich arbeitenden Moderatoren die Arbeit erschwert. Mitte Juni hatten sie deshalb plattformweite Proteste organisiert und die Seite zwischenzeitlich auch fast komplett unzugänglich gemacht.

ModCodeofConduct ist inzwischen auch alleiniger Moderator von r/ShittyLifeProTips und r/AccidentalRenaissance sowie einer Reihe kleinerer Subreddits. Derweil gibt es immer noch zahlreiche, darunter auch einige sehr große Teilbereiche von Reddit, die aus Protest geschlossen sind, wie beispielsweise r/mildlyinteresting, andere, wie etwa r/Pics, erlauben weiterhin nur Beiträge mit dem Komiker John Oliver. Einige bewerben aktiv einen Umzug auf andere Plattformen, darunter vor allem Discord. Immer wieder gibt es auch Versuche, Reddit-Alternativen im Fediverse zu bewerben, bislang aber zumeist mit geringem Erfolg. Auf der Startseite von Reddit sieht es für Besucher inzwischen größtenteils wieder so aus wie vor dem Beginn der Proteste.

Erst am Donnerstag hat Reddit mit r/Place eine Neuauflage eines der beliebtesten Projekte in der Geschichte der Seite freigegeben. Wie im Original besteht r/Place aus einer Zeichenfläche und Reddit-Nutzer können überall einen farbigen Pixel hinsetzen, woraufhin sie für mehrere Minuten gesperrt werden. Im Original entstanden im Zuge des Experiments kollaborativ gemalte Bilder, die sich kontinuierlich veränderten. An den Erfolg wollte Reddit nun wohl anknüpfen und tatsächlich entstehen auch wieder erkennbare Zeichnungen. Dominiert wird r/Place jetzt aber auch immer wieder von deutlichen Unmutsbekundungen – bis hin zur Zeichnung einer Guillotine – in Richtung Reddits und des CEOs Steve Huffman sowie Solidaritätsbotschaften an die verloren gegangenen Drittanbieter-Apps.

