Nach iOS 14.6: Updates auch für macOS, watchOS und tvOS

Update-Reigen zu Pfingsten: Apple-User haben einmal mehr frische Software zu installieren. Nach iOS 14.6 und iPadOS 14.6 sind nun auch macOS Big Sur 11.4, watchOS 7.5 und tvOS 14.6 verfügbar. Es handelt sich jeweils um Wartungsaktualisierungen mit kleineren neuen Funktionen, die auch Sicherheitslücken stopfen.

Podcasts-Abos und mehr

macOS 11.4 liefert Apples neue Podcasts-Abos, die sich monatlich als auch jährlich gegen Gebühr abschließen lassen. Neue Podcasts-Kanalgruppen erlauben es, verschiedene Shows auf einmal anzusehen. Fehler wurden in Safari (Bookmark-Probleme, Anzeige bestimmter Websites nach Aufwachen des Rechners defekt), in Fotos (Schlüsselbegriffe fehlten beim Export), in der Vorschau (PDF-Suche sorgte für Hänger) sowie bei der Nutzung des Spiels "Civilization VI" auf dem 16-Zoll-MacBook Pro (EInfrieren) behoben.

Viele Sicherheitslücken gestopft

Zudem stopft Apple mehrere Dutzend Sicherheitslücken teils kritischer Art. Diese werden zum Teil auch in macOS 10.15 mit dem neuen Security Update 2021-003 Catalina sowie macOS 10.14 mit dem neuen Security Update 2021-004 Mojave behoben. Für Mojave und Catalina wird zudem Safari 14.1.1 einzeln angeboten – mit Bugfixes und behobenen Sicherheitsproblemen. Die Aktualisierungen liegen wie üblich in den Systemeinstellungen zum Download bereit.

watchOS 7.5 und tvOS 14.6

watchOS 7.5 unterstützt in den USA die neue Apple-Card-Familienfunktion auf der Computeruhr, zeigt Aboinhalte aus der Podcasts-App, liefert passende Zifferblätter für die neuen Pride-Armbänder und aktiviert die EKG-App samt Benachrichtigungen für einen irregulären Herzrhythmus in Malaysia und Peru. Zudem werden diverse Sicherheitslücken behoben.

Zu den Inhalten von tvOS 14.6 für Apple TV HD, 4K und 4K 2021 hat sich Apple bislang noch nicht geäußert; offenbar werden hier erste technische Vorbereitungen für die neue Lossless-Unterstützung betrieben. Weiterhin stopft Apple Sicherheitslecks.

(bsc)