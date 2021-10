Nach iOS-15-Update: Neue Mails werden plötzlich nicht mehr angekündigt

Mit dem sogenannten Fokus-Modus kann man seine Arbeit auf iPhone, iPad und Mac neu sortieren: Es ist möglich, App-Gruppen zu bilden und andere Programme samt ihrer Benachrichtigungen auszublenden, damit man sich besser auf einen oder mehrere Jobs konzentrieren kann. Das Feature ist integraler Bestandteil von iOS 15, iPadOS 15 und macOS 12. Allerdings gibt es zumindest auf Tablet und Smartphone aktuell ein Problem: Bei manchen Nutzern tauchen nach dem Upgrade auf das neue Betriebssystem Benachrichtigungen für neue Mails nicht mehr auf.

Die Post scheint auszubleiben

Da kann die Arbeit empfindlich stören. Grund ist offenbar nicht ein Bug, sondern die Tatsache, dass Apple Änderungen an den Benachrichtigungseinstellungen für die Elektropost auf den Geräten vorgenommen hat. Warum der Bug nicht alle Nutzer betrifft, bleibt allerdings unklar. Immerhin: Apple hat bereits einen Workaround parat – in einem gut versteckten Supportdokument.

Ein Besuch in den Systemeinstellungen

Laut den Angaben, die am vergangenen Donnerstag zuletzt aktualisiert wurden, muss man sich dazu in die Systemeinstellungen auf iPhone oder iPad begeben. Dort geht man dann in den Bereich Mail und zu den Mail-Benachrichtigungen, dort zu den Einstellungsoptionen. Dort muss der jeweils aktuelle E-Mail-Account ausgewählt werden. Hier kann man nun die verschiedenen Benachrichtigungsmöglichkeiten selektieren, die das Betriebssystem (manchmal) nach dem Upgrade abzudrehen scheint.

Es bimmelt und vibriert wieder

Hier kann man dann die verschiedenen Benachrichtigungsoptionen wählen, darunter Klänge und Vibrationen. Hier ist auch das Festlegen eines angepassten Sounds oder Vibrationsmusters möglich. Nach der Durchführung dieser Schritte sollten sich Mails wieder wie zuvor ganz normal ankündigen – auch auf Geräten mit Fokus-Modus. Dieser muss natürlich auch Mails durchlassen; das bisherige Problem war allerdings, dass Mails auch ohne aktiven Fokus nicht mehr durchdrangen. Zu beachten bleibt, dass obige Einstellarbeit bei allen Mail-Accounts, die auf dem Gerät aktiv sind, vorgenommen werden müssen – damit auch wirklich alle erfolgreichen Abfragen eine Benachrichtigung erzeugen. (bsc)