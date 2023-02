Nach zweitem Leck an der ISS: Russisches Ersatzraumschiff soll später starten

Die russische Raumfahrtagentur hat nach dem zweiten Kühlmittelleck an einem Raumschiff an der ISS den Start des russischen Raumschiffs Sojus MS-23 verschoben. Spätestens am 10. März soll das unbemannte Raumschiff nun zur Internationalen Raumstation fliegen, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters Juri Borissow. Der hat parallel dazu auch das erste Foto der Beschädigung an der Sojus-Kapsel veröffentlicht. Die soll auf den Einschlag eines Mikrometeoriten zurückgehen. Zuvor war bekannt geworden, dass auch an dem Frachtraumschiff Progress MS-21 ein Druckabfall im Kühlsystem festgestellt wurde.

Noch kein Foto des zweiten Lecks

Wie Borissow jetzt erklärt, wurde auch zur Untersuchung des Lecks an der Progress-Frachtkapsel eine Kommission eingesetzt. Bis zur Klärung der Ursache habe man deswegen auch den Flug der unbemannten Sojus-Kapsel verschoben.

Bislang werden laut Borissow mehrere mögliche Ursachen für das neuerliche Leck in Betracht gezogen, auch weil man noch kein Foto der Außenhülle habe. Sollten dort Spuren einer Beschädigung gefunden werden, könnte man davon ausgehen, dass erneut ein Mikrometeorit oder Weltraumschrott verantwortlich ist, zitiert ihn die Nachrichtenagentur Tass.

Das erste Kühlmittelleck ist Mitte Dezember an dem Raumschiff Sojus MS-22 aufgetreten; es wurde irreparabel beschädigt. Es kann seitdem nicht mehr ausreichend gekühlt werden und soll deshalb unbemannt zur Erde zurückkehren. Weil es damit aber aktuell nicht genug Sitzplätze für die aktuelle ISS-Crew gibt, verbleibt es an der Raumstation, bis der Ersatz dort angedockt ist.

Sollte es bis dahin einen Notfall geben, würden damit nur die beiden russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin zur Erde zurückfliegen. Ihr NASA-Kollege Frank Rubio würde stattdessen in der Raumkapsel Endurance von SpaceX Platz nehmen.

(mho)