Nachhaltiges Smartphone: Fairphone 2 bekommt Update auf Android 9

Das niederländische Unternehmen Fairphone verteilt ein neues Android-Update an Besitzer des Fairphone 2. Das Ende 2015 erschienene Smartphone wird mit dem neuen Update auf die Android-Version 9 gehievt. Nutzer des Geräts sollen das neue Update bis spätestens 18. April bekommen.

Laut Fairphone war die Entwicklung des Updates ein aufwendiger Prozess, was unter anderem am Chipset des Handys liege: Das Fairphone 2 läuft mit einem Snapdragon 801, der von Qualcomm nicht mehr für Software-Updates unterstützt wird. Android 9 wurde im August 2018 veröffentlicht. Weil es mittlerweile schon Android 11 gibt, ist das Fairphone 2 weiterhin nicht auf dem aktuellsten Stand. Mit dem Update auf Android 9 möchte der Hersteller allerdings gewährleisten, dass das Fairphone 2 sicher bleibt: Google versorgt Android 9 noch mit regelmäßigen Sicherheitspatches, der jüngste erschien am 1. März.

Fairphone um Nachhaltigkeit bemüht

Fairphone hat es sich eigenen Angaben zufolge zum Ziel gesetzt, in der Smartphone-Branche für die längere Benutzung von Smartphones zu werben. Man wolle zeigen, dass Handys auch fünf Jahre oder länger genutzt werden können, schreibt Fairphone in einem Blog-Eintrag. Die Fairphone-Handys sollen daher so nachhaltig wie möglich hergestellt und betrieben werden.

Die Versorgung mit Updates ist ein wunder Punkt für Android-Smartphones: Während Apple seine Geräte teilweise ebenfalls jahrelang unterstützt, zogen viele Android-Hersteller bisher nach zwei oder drei Jahren die Update-Bremse. Das lag unter anderem am komplexen Update-Verfahren, den Google mittlerweile durch Project Treble reduziert hat.

Heute werden die meisten Android-Handys länger unterstützt als noch vor einigen Jahren. Bei seinen eigenen Handys verspricht Google Versions- und Sicherheitsupdates für "mindestens" drei Jahre, Samsung verspricht Sicherheitsupdates für vier Jahre.

(dahe)