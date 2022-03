Nachrichten-Podcasts mit synthetischer Stimme erreichen 500.000 Hörer

Der automatische, mit synthetischer Stimme generierte Nachrichten-Podcast der Hessischen Niedersächsischen Allgemeine (HNA) erscheint am heutigen Dienstag zum hundertsten Mal. Der Podcast wird täglich etwa 5000 Mal abgespielt. Der am 24. November gestartet Podcast ist in Zusammenarbeit mit dem auf Audioproduktionen spezialisiertem Software-Unternehmen "Aflorithmic Labs" und dem Social-Media-Tool "Storyflash" entstanden.

Auditiver Zugriff auf aktuelle Nachrichten

Die gesprochenen Beiträge werden mithilfe des Api-audio-Tools des europäischen Startups Aflorithmic durch eine Text-to-Speech-Funktion erstellt. Die Audio-Inhalte können von den Redaktionen über die Storyflash-Plattform aufbereitet und automatisch an weitere Kanäle verteilt werden. Produktion und Veröffentlichung der Podcast funktionieren laut der Leiterin des digitalen Newsdesks der HNA, Marie Klement, "in weniger als fünf Minuten". Bei dem Angebot handele es sich den Anbietern zufolge um ein komplett neues Format. Das Hosting und die Monetarisierung der so erstellten Inhalte geschieht in Kooperation mit Julep Media – der Podcast ist dann über Spotify, Deezer, Apple oder dem Google Podcast verfügbar.

Ehemalige Tiktok-Stimme bei Aflorithmic

Das unter anderem für die synthetisch nachgestellte Stimme von Albert Einstein bekannte Unternehmen stellt in seiner Datenbank auch die ehemalige Stimme von Tiktok zur Verfügung. Nachdem die Kanadierin Bev Standing das hinter Tiktok stehende Unternehmen Bytedance aufgrund der unrechtmäßigen Nutzung ihrer Stimme verklagt hatte, kooperiert sie mit Aflorithmic.

(mack)