Nächste Apple Watch: Was zu erwarten ist – und was nicht

Mitte September dürfte Apple neue iPhones vorstellen – und sollte es so bleiben wie in den vergangenen Jahren, kommen auch neue Apple-Watch-Modelle. Kam es 2022 mit der Ultra erstmals überhaupt zur Vorstellung einer zweiten Modellvariante, dürfte es in diesem Jahr ruhiger bleiben bei der populären Computeruhr. Es sind zwar wieder zwei Modelle zu erwarten, darunter die zweite Generation der Apple Watch Ultra. Bei der regulären Apple Watch tut sich allerdings wohl relativ wenig. Das behaupten zumindest die meisten Gerüchteköche.

Series 9: Neue Farbe, neues SiP

So soll die Series 9, so heißt es aus Asien, ein "minor update" werden. Zwei Hauptneuerungen werden erwartet. So wird wohl mit Rosa beziehungsweise Pink ein weiterer Farbton hinzukommen. Außerdem wird der erste System-in-a-Package-Wechsel seit Jahren erwartet. Seit der Series 6 verbaut Apple einen Chip, der auf dem A13 Bionic aus dem iPhone 11 basiert. Mit der Series 9 soll es nun ein SiP werden, das auf dem A15 Bionic aufbaut. Dieser wird in einem neueren Prozess hergestellt und kam erstmals mit dem iPhone 13 auf den Markt. Bei der Series 9 verspricht dies mehr Leistung bei geringerem Stromverbrauch, schnellere App-Starts und effizientere Nutzung von Hintergrund-Apps.

Über neue Sensoren hat man hingegen bislang kaum etwas vernommen. Bei der Series 8 von 2022 hatte Apple noch leistungsstärkere Kreiselinstrumente (Gyroskop) und Beschleunigungssensoren verbaut, was zur Unfallerkennung genutzt werden kann. Außerdem kam ein Temperaturfühler hinzu, der Veränderungen der Körperwärme erfassen kann. Weiter warten wird man wohl auf neue Gesundheitsdetektoren für Blutdruck, Blutalkohol oder Blutzucker – hier sind Apple die verfügbaren Komponenten offenbar noch nicht genau genug. Das Design der Series 9 dürfte der Series 8 entsprechen.

Ultra 2: More of the same

Bei der zweiten Ultra soll Apple ebenfalls nur leicht an der Optik schrauben. Angeblich ist ein zweites Modell in dunklerem Titan (möglicherweise in Richtung Schwarz) statt der aktuellen Stahlfarbe vorgesehen. Das dürfte Menschen freuen, die noch ein Gliederarmband in "Space Schwarz" haben, das nicht zur aktuellen Farbe passt.

Weiterhin wird mit dem Einbau des SiP aus der Series 9 gerechnet, das die Ultra weiter beschleunigen könnte. In Sachen Akkulaufzeit ist diese im Vergleich zur regulären Apple Watch sowieso ungeschlagen, hält bei manchem Nutzer bis zu drei Tage durch.

