Nächste Woche: Security-Kongressmesse secIT 2023 sagt Cybercrime den Kampf an

Wer für die IT-Sicherheit von Unternehmen verantwortlich ist, sollte vom 14. bis 16. März auf der secIT 2023 in Hannover sein. Dort gibt es eine große Menge an Fachwissen, das die Referenten in Vorträgen, Workshops und Expert-Talks anschaulich und verständlich vermitteln.

Den Kern der Kongressmesse secIT 2023 bildet das von c't, heise Security und iX ausgewählte redaktionelle Programm. Am 14. März finden mehrere Ganztagsworkshops unter anderem zur Sicherheit von Active Directory, Microsoft 365 und Windows 11 statt. Der Großteil davon ist bereits ausgebucht. Im Ticketshop sieht man, welche Workshops noch verfügbar sind.

Bei den Vorträgen geht es unter anderem um den Fachkräftemangel im KRITIS-Bereich und wie wichtig quantensichere Kryptoalgorithmen schon jetzt sind. Außerdem wird klargestellt, welche IT-Security-Buzzwords wirklich hilfreich und welche nur heiße Luft sind. Das vollständige Programm findet sich auf der Website.

Die Partner der secIT präsentieren auf der Ausstellungsfläche nicht nur ihre Produkte und stehen Rede und Antwort, sie bieten darüber hinaus auch viele hilfreiche Expert-Talks und Workshops an. Ein Blick in dieses Programm lohnt sich ebenfalls. Hier geht es unter anderem um die Steigerung der Cyber-Resilienz und wie man eine nachhaltige Sicherheitskultur in Firmen erschafft.

Für die Teilnahme an den Expert-Talks und Partner-Workshops müssen sich Interessierte zwingend über die App Talque anmelden. Achtung: Auch hier sind die Plätze limitiert.

Die secIT 2023 findet vom 14. bis 16. März 2023 in Hannover im HCC statt. Ein Tagesticket kostet im Onlineshop 89 Euro und für zwei Tage zahlt man 129 Euro. Neben der geballten Ladung an Fachwissen wird am 15. März noch der CISO Award verliehen, der Comedy-Hacker Tobias Schrödel präsentiert Live-Deep-Fakes und leitet zur Party über.

