Nächstes Tomb-Raider-Spiel kommt von Amazon Games

Amazon Games wird das nächste Tomb-Raider-Spiel veröffentlichen. Ein Termin steht noch nicht fest. Der Titel wird weiterhin von Crystal Dynamics entwickelt, dem Studio, das auch hinter den letzten drei Spielen der sogenannten Reboot-Trilogie stand. Das kommende Lara-Croft-Abenteuer wird der erste große Einzelspieler-Titel von Amazon Games. Bislang hat sich die Amazon-Sparte auf die Veröffentlichung von Multiplayer-Spielen konzentriert.

Die vorherigen Titel der Tomb-Raider-Serie, die von Crystal Dynamics entwickelt wurden – Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) und Shadow of the Tomb Raider (2018) – hatte noch der japanische Publisher Square Enix herausgebracht. Dieses Jahr aber hat Square Enix einige Kultmarken an Embracer verkauft. Dazu gehört neben "Deus Ex" auch "Tomb Raider".

Lara Croft als Einzelspieler-Vorreiter bei Amazon

Obwohl die schwedische Embracer Group einen eigenen Spiele-Publisher besitzt, hat sich jetzt Amazon Games die Veröffentlichung des kommenden Tomb-Raider-Spiels gesichert, wie das Unternehmen verkündet. Amazon ist allerdings nicht so weit gegangen, Crystal Dynamics zu übernehmen oder die Tomb-Raider-Marke zu kaufen. Amazon Games wird die Entwickler unterstützen und ist weltweit verantwortlich für Vermarktung und Verkauf.

Zuvor hat Amazon Games noch keinen namhaften Einzelspieler-Titel auf den Markt gebracht und sich überwiegend auf Online-Rollenspiele fokussiert. Dazu gehört das selbst entwickelte MMORPG "New World", das von Grafikkartendefekten und Abstürzen geplagt war. Daneben veröffentlichte Amazon Games auch das Spiel "Lost Ark", das in Südkorea und Russland seit 2019 viele Fans von Diablo und World of Warcraft aufgefangen hat.

Bis zur Veröffentlichung wird es dauern

Amazon Games erklärt, dass das nächste Tomb-Raider-Spiel die Geschichte von Lara Croft in der Serie fortsetzt, also kein weiterer Reboot älterer Titel ist. Spieler übernehmen wie gewohnt die Kontrolle über die Heldin und müssen die Umgebung erkunden, Wege finden, Rätsel lösen und Feinde überwinden. Dieses Spielprinzip dürfte Fans der Serie bekannt vorkommen und ansprechen.

Das bislang unbenannte Tomb-Raider-Spiel wird die moderne Unreal Engine 5 verwenden. Das ist seit Freigabe der Spiele-Engine im April 2022 bekannt. Der Titel selbst befindet sich laut Amazon-Mitteilung aber noch in einer frühen Entwicklungsphase. Deshalb dürfte sich die Veröffentlichung des nächsten Lara-Croft-Abenteuers noch etwas hinziehen. Details will Amazon Games zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

