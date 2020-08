Nasal Swab Robot: Brain-Navi-Roboter nimmt Abstrich für COVID-19-Tests vor

Das taiwanische Unternehmen Brain Navi Biotechnology hat ein Verfahren entwickelt, um Abstriche für PCR-Tests deutlich schneller am Menschen durchführen zu können. Durch die Nutzung seines eigentlich für neurochirurgische Zwecke entwickelten Roboters NaoTrac soll auch die Ansteckungsgefahr für medizinisches Personal vermieden werden.

Corona-Tests sind mitunter zweitaufwendig und binden ausgebildetes (medizinisches) Personal. Da liegt es nahe, den dafür notwendigen Abstrich im Nasen-Rachenraum von einem Roboter durchführen zu lassen. Brain Navi hat dazu seinem chirurgischen Roboter beigebracht, einen solchen Test komplett automatisch durchzuführen. Dazu wird zunächst ein Gesichtsscan durchgeführt. Daraus bestimmt der Nasal Swab Robot genannte Roboter den Abstand zwischen Nase und Ohr, und darüber die genaue Entfernung zum Nasopharynx, dem Abnahmeort des für den PCR-Test benötigten Sekrets zum Erbgutnachweis des Coronavirus.

Über Drucksensoren, um zu bestimmen, ob das Wattestäbchen bereits zu weit eingeschoben wurde, verfügt der Nasal Swab Robot nicht. Der Gesichtsscan und die Berechnungen des Weges sollen für eine sichere Navigation des Wattestäbchens im Nasen-Rachenraum ausreichen und die gezielte Abnahme des Sekrets ermöglichen.

Automatischer Abstrich

Eine Einführhilfe, die auf die Nase der zu testenden Person gesteckt wird sowie eine Fixierhilfe für den Kopf sollen dabei ebenfalls helfen.

Der Roboterarm führt dann den sterilen Watteträger langsam bis zum Nasopharynx ein, um eine Probe für etwa 10 Sekunden unter leichtem Drehen zu entnehmen. Den Watteträger schiebt der Nasal Swab Robot danach wieder in die Monovette, dem Transportröhrchen, zurück. Der gesamte Vorgang dauert inklusive Vorbereitungen etwa zwei Minuten. Ob der Abstrich mit dem Roboter für die Person erträglicher ist als durch medizinisches Personal, dazu machte Brain Navi keine Angaben.

Der Nasal Swab Robot entnimmt eine Probe für einen Coronavirus-Test automatisch.

Brain Navi sieht die Anwendung seines Nasal Swab Robots vor allem an Flughäfen und überall dort, wo viele Tests auf das Coronavirus möglich schnell durchgeführt werden sollen. Nach Angaben des Unternehmens wurde ein Antrag auf Genehmigung einer klinischen Studie durch das Ministerium für Gesundheit und Soziales in Taiwan bereits genehmigt. In den USA prüft die Food an Drug Administration als zuständige Behörde die Zulassung des Nasal Swab Robots.

(olb)