Naturfotografin des Jahres 2023 gekürt

Mit ihrem Bild „Szenen einer Ehe“ hat die Fotografin Silke Hüttche den diesjährigen Fotowettbewerb der Gesellschaft für Naturfotografie (GDT) gewonnen und ist somit Naturfotografin des Jahres 2023. Das Foto zeigt zwei Milane, die auf einem Strommast sitzen und in entgegengesetzte Richtungen schauen. Damit gewann das Foto auch den ersten Platz in der Kategorie „Urbane Natur“.

Die Gewinnerin Silke Hüttche kommt aus Wuppertal. Ihr Schwerpunkt ist zwar die Vogelfotografie, jedoch ist sie auch in anderen Bereichen, wie der Makro- oder Landschaftsfotografie, unterwegs. Hüttchen ist im Wittgensteiner Land aufgewachsen und lebt seit 37 Jahren in Wuppertal. Zahlreiche ihrer Bilder entstehen daher im Bergischen Land und im nahen Ruhrgebiet.

Naturfotografie in all ihren Facetten

Einmal im Jahr zeichnet die Gesellschaft für Naturfotografie (GDT) den „Naturfotografen des Jahres“ sowie weitere Fotografen in verschiedenen Kategorien aus. In diesem Jahr wurden fast 7000 Bilder von 424 Mitgliedern aus 13 verschiedenen Ländern eingereicht. Für den Wettbewerb werden neben der Hauptkategorie zudem sieben weitere Kategorien ausgezeichnet: Vögel, Säugetiere, andere Tiere, Pflanzen und Pilze, Landschaften, Atelier Natur sowie Preis der Jury. Der Wettbewerb richtet sich ausschließlich an GDT-Mitglieder (im Gegensatz zum Wettbewerb „Europäischer Naturfotograf des Jahres“, an dem alle Fotografen aus ganz Europa teilnehmen können).

Über ihr Siegerfoto „Szenen einer Ehe“ berichtet Silke Hüttche:

„Zu meinen Angewohnheiten gehört es, ständig in meiner Umgebung nach Vögeln Ausschau zu halten. So werfe ich jedes Mal, wenn ich an diesem Strommast vorbeikomme, einen Blick nach oben, da dort immer irgendein Vogel sitzt. Auch an diesem, etwas trüben Tag im September 2021 schaute ich kurz hoch, entdeckte den dort sitzenden Milan auf dem einen Ende und gleich darauf einen ankommenden zweiten, der sich direkt gegenüber niederließ. Dies schien spannend zu werden – waren die beiden ein Paar oder Konkurrenten? In der Hoffnung auf eventuell schöne Action-Fotos holte ich die Kamera hervor und wartete. Mein Wunsch war zunächst, sie mögen sich doch anschauen und irgendwie miteinander interagieren. Doch die beiden schienen sich einfach nichts zu sagen zu haben und schauten demonstrativ in entgegengesetzte Richtungen. Diese Szene mit ihrer perfekten Symmetrie hat mich dann doch fasziniert, und glücklicherweise hielten beide Vögel lange genug still, bis ich das gewünschte Bild im Kasten hatte.“

Wir zeigen die Siegerfotos aus allen Kategorien in unserer Bilderstrecke:

Bild 1 von 8 Naturfotograf 2023 - GDT-Wettbewerb (8 Bilder) "Szenen einer Ehe" - das Gewinnerfoto 2023 von Silke Huettche. Sie gewann damit auch den ersten Platz in der Kategorie „Urbane Natur“. (Bild: © Silke Hüttche, GDT Naturfotograf des Jahres 2023)

(vat)