"Need for Speed: Hot Pursuit" - EA legt Kult-Rennspiel neu auf

EA hat "Need for Speed: Hot Pursuit" Remastered angekündigt. Die Neuauflage des beliebten Rennspiels erscheint noch für aktuelle Konsolen: Ab dem 6. November ist sie für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Eine Fassung für die Switch kommt etwas später am 13. November.

Alle Plattformen sind untereinander kompatibel: Spieler können also von ihrem PC aus auch gegen Switch- oder Playstation-Spieler im Mehrspielermodus antreten. Im Vergleich zum Original wollen die Entwickler von Criterion und Stellar Entertainment unter anderem die Grafik überarbeitet haben – das Original kam 2010 auf den Markt.

Trailer zu "Need for Speed: Hot Pursuit Remastered" (Quelle: EA)

Mit Zusatzinhalten

Die Remastered-Fassung enthält neben dem Hauptspiel alle DLCs und Zusatzinhalte, die nach dem Release für das Original erschienen sind. Dazu gehören laut Publisher EA Modi wie "Bewaffnet und gefährlich" sowie "Lamborghini ungezähmt". Außerdem soll der Foto-Modus überarbeitet worden und einige neue Wagenlackierungen ergänzt worden sein.

Als Remaster basiert die Neuauflage von "Need for Speed: Hot Pursuit" auf der gleichen Engine wie das Original: Auch wenn die Grafik also etwas besser aussieht als 2010, spielt sie nicht in einer Liga mit aktuellen Rennspielen. Niedrig bleiben außerdem die Bildraten, die die Entwickler anvisieren: Auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch läuft das Game in FullHD-Auflösung mir 30 Bildern pro Sekunde.

Besitzer der PS4 Pro und der Xbox One X können zwischen 60 Bildern bei FullHD und 30 Bildern bei 4K-Auflösung wählen. Auch auf dem PC ist die Bildrate auf maximal 60 FPS begrenzt. Diese Einschränkung soll für Fairness beim plattformübergreifenden Mehrspielermodus sorgen, sagten die Entwickler dem Tech-Magazin The Verge.

Im Februar hat EA bekanntgegeben, dass Criterion – der Entwickler vieler NFS-Klassiker, darunter auch das originale "Need for Speed: Hot Pursuit" – künftig wieder Spiele auf Basis der beliebten Arcade-Racer-Lizenz entwickeln wird. Das erste neue Spiele von Criterion, "Need for Speed: Heat" kam aber nur mittelmäßig an: "Was vor 25 Jahren noch cool und atemberaubend war, ist nun der Routine gewichen", schrieb heise online im Anspielbericht zu "Need for Speed: Heat".

