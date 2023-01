Nenoleaf will Alternative zu Ambilight anbieten

Philips hat mit dem dynamischen TV-Hintergrundlicht Ambilight, das sich nach dem aktuellen Bildinhalt richtet, seit vielen Jahren ein erfolgreiches Produkt im Sortiment. Kein Wunder, dass viele andere Hersteller die Idee aufgegriffen und entsprechende Nachrüstlösungen entwickelt haben. Auch von Nanoleaf soll es künftig unter dem Namen „Nanoleaf 4D“ eine Variante geben, wie der Hersteller kurz vor Start der CES bekanntgab.

Auf der CES Unveiled gab es vom TV-Hintergrundbeleuchtungssystem Nanoleaf 4D wenig mehr zu sehen als einen Prototyp der Kamera zur Erfassung des Bildinhalts. (Bild: heise online / Nico Jurran)

Allerdings gibt es einen großen Unterschied zu vielen anderen Nachrüstlösungen: Die für das Lichterspiel erforderlichen Bildinformationen erfasst eine oben oder unten am Fernseher montierte Kamera, sie werden also nicht etwa aus den HDMI-Daten gezogen. Somit lässt sich Nanoleaf 4D mit jedem TV (laut Nanolead aktuell bis zu einer Bildschirmdiagonale von 85 Zoll) einsetzen und läuft auch, wenn das Bild nicht von einem externen Zuspieler per HDMI angeliefert wird.

Lauf Nanoleaf beherrscht das System vier verschiedene Screen-Mirror-Modi und erlaubt 50 individuell adressierbare Zonen auf einem fünf Meter langen Lightstrip. Auf den zur Ankündigung veröffentlichten Pressebildern (darunter das Aufmacherbild) ist zu sehen, das das System auch andere Nanoleaf-Beleuchtungsprodukte ansteuern kann, sodass die Farben von Filme und Games im ganzen Raum gespiegelt, werden.

Nanoleaf soll unter 100 US-Dollar kosten

Das Nanoleaf 4D TV Starter Kit soll mit einem Lightstrip in zwei Längen erhältlich sein: 3,8 Meter und 5 Meter. Angestrebt wird laut Hersteller ein Preis unter 100 US-Dollar inklusive Leuchtstreifen.

Gerne hätte wir uns Nanoleaf 4D in Las Vegas live angesehen. Tatsächlich war der Hersteller auch auf der Vor-Messe-Veranstaltung CES Unveiled mit einem Prototyp des Systems vertreten. Allerdings lief dieser nicht, sodass es nicht mehr zu sehen gab als eine auf einem ausgeschalteten Monitor montierte Kamera. Auf die Frage, wann Nanoleaf 4D in den Handel kommen soll, gab Nanoleaf das 4. Quartal 2023 an – während in der Pressemitteilung vom 2. Quartal die Rede ist. Dann soll sich das System auch über die neue Smart-Home-Plattform Matter starten lassen.

(nij)