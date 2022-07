Neopets: 69 Millionen Nutzerdaten und Quellcode erbeutet, Hacker noch im System

Das Browserspiel Neopets ist offenbar Opfer eines besonders gravierenden Datenlecks geworden. Dem US-Portal BleepingComputer zufolge wurden dabei nicht nur Nutzerdaten von 69 Millionen Spielern und Spielerinnen erbeutet, der anonyme Hacker hat demnach auch noch weiterhin Zugriff auf die Systeme. So habe der inzwischen eine Neuregistrierung bestätigt und die dabei verwendeten Daten an den Betreiber eines Hackingforums geschickt. Der Betreiber von Neopets hat den Datendiebstahl inzwischen eingestanden und legt Nutzenden nahe, ihr Passwort auf der Seite zu ändern. Sollte der unbekannte Angreifer aber tatsächlich weiterhin Zugriff haben, würde das nicht helfen. Der bietet die Daten jedenfalls für vier Bitcoin zum Verkauf – das entspricht 90.000 Euro.

Wie BleepingComputer schreibt, hat die unbekannte Person am Dienstag in einem Hacking-Forum angekündigt, über die Daten zu verfügen. Insgesamt gehe es um 69 Millionen E-Mail-Adressen und mit einer eigenen Technik abgesicherte Passwörter. Auch Geburtstage, Heimatländer, IP-Adressen, Namen und Geschlechtsangaben seien enthalten. Angeblich handelt es sich um eine Datenbank, die bereits 2014 geleakt worden sei, damals seien aber nur 24 Millionen Nutzer beziehungsweise Nutzerinnen enthalten gewesen. Zum Verkauf steht demnach außerdem der komplette Quellcode und die zugehörigen Datenbanken. Damit könnten Daten in dem Spiel modifiziert werden, heißt es noch.

Neopets gibt es seit 1999, in dem Onlinespiel geht es darum, virtuelle Tiere aufzuziehen und ihre Umwelt zu erkunden. Von 2005 bis 2014 gehörte das Spiel dem US-Medienkonzern Viacom und wurde unter dem Namen des Kindersenders Nickelodeon vermarktet. Inzwischen gehört Neopets dem Spieleunternehmen JumpStart Games. Nachdem sich das Spiel Anfang des Jahrtausends unter Kindern großer Popularität erfreut hatte, ist die Zahl der Spieler und Spielerinnen zuletzt stark zurückgegangen. Den jüngsten offiziellen Zahlen zufolge kam Neopets 2020 auf etwa 100.000 täglich aktive Nutzer:innen, auf Reddit wurden aber auch schon Hinweise dafür zusammengetragen, dass die Zahl deutlich geringer sein könnte.

(mho)