Nerv mit iCloud-AGB: Apple erläutert, wie's auch ohne iPhone geht

Nach Nutzerklagen über massive Schwierigkeiten bei der Aktualisierung von Apple-TV-Geräten auf die jeweils neueste Firmware hat sich Apple nun in einem Supportdokument zu dem Problem geäußert – und einen Weg aufgezeigt, wie es doch gehen könnte. Denn man kann den AGB einfach im Web zustimmen. Damit entfällt der Zwang, ein iPhone oder iPad verfügbar zu halten, um einer neuen iCloud-AGB zuzustimmen.

Ohne weiteres Apple-Gerät ging es nicht

Gelegentlich verlangt Apple von seinen Usern, ihren Apple-ID-Account einem Update zu unterziehen. Was hier konkret im Einzelnen abläuft, ist unterschiedlich, kommt aber einem Zwang gleich, weil sonst nicht alle Funktionen weitergenutzt werden können – darunter besagtes Update.

Besitzt man nur ein Apple-TV-Gerät, sonst aber keine Apple-Hardware, schien dies jedoch unmöglich, weil es auf der Multimediabox nicht erlaubt ist, Änderungen in den Geschäftsbedingungen einzusehen und diese zu akzeptieren. Denn zum "Update Deiner Apple-ID" müsse man sein "iPhone oder iPad in die Nähe dieses Apple TV" halten, schreibt Apple. Wer jedoch nur ein Apple-TV-Gerät hat und kein Apple-Smartphone oder Apple-Tablet, hatte ein Problem.

Ausflug ins Web

Die Lösung scheint in diesem Fall jedoch simpel: Apple ermöglicht es der Kundschaft nun, neuen Geschäftsbedingungen von iCloud und Co. einfach im Web zuzustimmen. "Wenn Sie kein iPhone mit iOS 16.0 oder höher oder kein iPad mit iPadOS 16.0 oder höher haben, können Sie sich auf iCloud.com anmelden, um die neuen iCloud-Bedingungen zu akzeptieren", heißt es dazu lapidar. Ob das schon vorher möglich war – Apple also nur vergessen hatte, darauf hinzuweisen –, bleibt unklar. Es kann sich aber auch um eine Möglichkeit handeln, die es erst seit iOS 16 und iPadOS 16 gibt. Auf iCloud.com sollte die Bitte um Aktualisierung gleich nach Einloggen erscheinen, schreibt Apple weiter.

Gleichzeitig ist mittlerweile ein anderer Lösungsweg aufgetaucht: Auf Apple-TV-Geräten scheint auszureichen, sich aus- und wieder einzuloggen, um den Dialog zu forcieren, mit dem man neuen iCloud-AGB zustimmen kann. Das funktioniert dann in diesem Fall plötzlich auch auf dem Fernseher. Warum hier ein Unterschied gemacht wird und das Anzeigen der neuen AGB nicht auch im eingeloggten Zustand ohne iPhone und iPad möglich ist, weiß nur Apple allein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)