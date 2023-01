.Net Community Toolkit 8.1: Mehr Tempo für MVVM-Quellcode-Generatoren

Microsoft hat Version 8.1 des .Net Community Toolkit offiziell fertiggestellt. Das neue Release bietet neben Anpassungen an .NET 7 und C# 11 sowie einer Reihe von Verbesserungen und Fehlerbereinigungen außerdem von der Entwickler-Community lang ersehnte Funktionen wie benutzerdefinierte Attribute für [ObservableProperty] . Darüber hinaus sollen die Quellcode-Generatoren des MVVM-Toolkit (Model View ViewModel) laut Ankündigung eine "signifikant" höhere Performance liefern.

Zu den von Entwicklerinnen und Entwicklern am meisten nachgefragten Features im .Net Community Toolkit zählen benutzerdefinierte Eigenschaftsmerkmale für [ObservableProperty] . Die ließen sich bisher nur manuell für den Quellcode-Generator des MVVM-Toolkit setzen. Für die Umsetzung des Features im neuen Release hat sich das Microsoft-Team entschlossen, auf die bestehende property -Syntax in C# zurückzugreifen. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, Attribute zu markieren, die auf generierte Eigenschaften übertragen werden, ohne dafür zusätzliche Attribute einführen zu müssen. Der Rückgriff auf die C#-Syntax habe zudem etwaige Probleme beim Annotieren von Attributen ausgeräumt, die nur auf Eigenschaften und nicht auf Felder abzielen können.

Benutzerdefinierte Attribute lassen sich nach dem Toolkit-Update nun wie folgt festlegen:

Aus diesem Code wird dann folgende Property generiert: