Netflix: 3D-Audio für Stereosysteme nur noch im Premium-Abo

Die Netflix-Funktion 3D-Audio steht künftig nur noch Nutzerinnen und Nutzern des teureren Premium-Abonnenements zur Verfügung, teilte Netflix mit. 3D-Audio täuscht auf beliebigen Geräten mit Stereo-Lautsprechern oder Kopfhörern Raumklang vor. Das funktioniert mit ausgewählten Geräten, etwa auf Handys oder direkt am Fernseher.

Die Funktion hatte Netflix im vergangenen Sommer vorgestellt, damals noch ohne Abo-Einschränkungen. Künftig können nur noch Mitglieder der Premium-Abostufe 3D-Audio hören. Laut Netflix funktioniert 3D-Audio mit über 700 Filmen und Serien beim Streaming-Dienst, darunter "Stranger Things", "The Watcher", "Wednesday" und "Glass Onion: A Knives Out Mystery". Kommende Netflix-Inhalte wie "You", "Your Place or Mine", "Luther: The Fallen Sun" und "Tour de France" sollen ebenfalls mit 3D-Audio ausgestattet werden. Nutzerinnen und Nutzer mit Premium-Abo müssen die Technik nicht extra aktivieren: Solange kein Surround-Setup aktiviert ist, wird bei kompatiblen Inhalten automatisch 3D-Audio abgespielt.

Netflix veröffentlicht Demo-Video

Das Feature 3D-Audio, das Netflix teilweise auch als Spatial Audio bezeichnet hat, emuliert auf Stereolautsprechern Raumklang. Von Techniken für echten Surround-Ton ist 3D-Audio unabhängig. Wer also eine Surround-Anlage besitzt, profitiert üblicherweise nicht von 3D-Audio. Inhalte, die 3D-Audio wiedergeben, sollen künftig mit einem neuen Logo versehen werden, schreibt Netflix. Um alle kompatiblen Inhalte zu sehen, kann man "3D-Audio" bei der Netflix-Suche eingeben. Das Premium-Abo von Netflix kostet monatlich 18 Euro.

Die Vorteile von 3D-Audio will Netflix mit einem neuen Youtube-Video zur Schau stellen, das Szenen aus "6 Underground" und der vierten Staffel von "Stranger Things" zeigt. Dabei sollen vorbeifliegende Flugzeuge und Stimmen in der Umgebung direktionaler dargestellt werden als in der traditionellen Stereo-Variante. Netflix hat 3D-Audio gemeinsam mit dem Ton-Spezialisten Sennheiser entwickelt.

Aktuell trifft Netflix Vorbereitungen, um das weitverbreitete Account-Sharing einzudämmen. Dazu soll offenbar eine Login-Pflicht implementiert werden: Geräte, die sich nicht regelmäßig im Heimnetzwerk anmelden, können künftig möglicherweise von Netflix gesperrt werden.

(dahe)