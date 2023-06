Netflix: Abo-Zahlen steigen nach Account-Sharing-Sperre

Die Netflix-Strategie gegen das Teilen von Accounts geht offenbar auf: Zumindest in den USA konnte Netflix Rekord-Nutzerzuwächse verbuchen, seitdem der Streaming-Dienst verstärkt gegen blinde Passagiere vorgeht, berichten die Marktforscher von Antenna.

Vom 25. bis 28. Mai hat sich die Zahl der Netflix-Neuanmeldungen im Vergleich zum vorherigen 60-Tage-Durchschnitt laut Antenna mehr als verdoppelt. Auch die Zahl der Kündigungen sei in diesem Zeitraum gestiegen, allerdings nicht so stark wie die Neuanmeldungen. Das Verhältnis von Neuanmeldungen und Kündigungen habe sich seit dem 23. Mai um 25 Prozent verbessert, schreiben die Marktforscher.

Diese Zahlen decken sich mit Prognosen, die Netflix schon vor Monaten mit Investoren geteilt hat. Unter anderem habe man in Kanada, wo das Teilen von Accounts schon länger eingeschränkt wird, nach einer anfänglichen "Cancel Reaction" steigende Nutzerzahlen beobachtet.

Langfristige Auswirkungen offen

Unklar bleibt, ob sich dieser Trend auch auf europäische Länder übertragen lässt. Netflix hat seit dem 23. Mai keine offiziellen Nutzerzahlen mehr veröffentlicht. Bevor das Unternehmen verstärkt gegen blinde Passagiere vorging, zählte es 230 Millionen zahlende Haushalte – und 100 Millionen Haushalte, die unbefugt andere Accounts mitnutzten.

Die langfristigen Auswirkungen der neuen Netflix-Strategie bleiben noch abzuwarten. Um Probeabos handelt es sich bei den Zahlen von Antenna aber nicht: Weder in den USA noch in Deutschland bietet der Streaming-Dienst Gratis-Abos an.

Seit dem 23. Mai geht Netflix aktiv gegen Nutzer vor, die ihr Konto mit anderen Personen außerhalb des Haushalts teilen. Account-Inhaber haben seitdem die Möglichkeit, maximal zwei sogenannte "Zusatzmitglieder" für 5 Euro im Monat hinzuzubuchen.

(dahe)