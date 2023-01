Netflix-App für iOS: Das ändert sich mit dem kleinen Redesign

Kleine Änderungen, große Wirkung: Netflix hat das Design seiner iOS-App überarbeitet. Nutzer, die das vorherige Aussehen noch kennengelernt haben, werden deutlich mehr Animationen und eine persönlichere Ansprache durch die App feststellen. Laut Janum Trivedi, der bei Netflix für das UI-Design zuständig war, war das Ziel, dass sich das Design "flüssiger, angenehmer und ausgefeilter" anfühlen sollte.

Trivedi, der die Neugestaltung bei Netflix im Jahr 2022 geleitet hat und inzwischen zu einem Softwareunternehmen an die Ostküste der USA gewechselt ist, zeigt in Posts auf Twitter auf, was genau sich in der Netflix-App verändert hat. Die Akzeptanz habe der Streaming-Anbieter für Serien und Filme im Vorfeld der Veröffentlichung mit umfangreichen AB-Tests und Messmethoden ermittelt. Dabei bekamen einzelne Nutzerinnen und Nutzer das neue Layout vorher schon zu sehen. Die Reaktionen darauf bzw. die Interaktion hatten Einfluss auf die Entwicklung.

Netflix für iOS: Deutlich mehr Animationen

Nach dem Öffnen der App fällt auf der Startseite auf, dass das hervorgehobene Vorschaubild jetzt die Bewegungen des Smartphones berücksichtigt und sich wie auf einer höheren Ebene scheinbar entsprechend bewegt. Dieser sogenannte Parallax-Effekt ist ebenso neu wie die dynamische Anpassung der Hintergrundfarbe, die sich an diesem großen Teaserbild orientiert. Scrollt der Nutzer nach unten, verändert sich fließend die Lichtsituation hin zu einem dunklen Hintergrund.

Deutliche Veränderungen gibt es auch bei den Animationen. Schon nach dem Aufruf eines Nutzers in einer Mehr-Nutzer-Konfiguration sind fliegende Layoutelemente zu beobachten. Diese werden flankiert von haptischem Feedback des Geräts. Ebenso sind die Übergänge beim Aufrufen von Filmen und Serien stärker animiert, wobei der Nutzer Einfluss darauf nehmen und die Animation auch unterbrechen kann.

Animation Engine für iOS-Entwickler

Für iOS-Entwickler ist vielleicht interessant, dass Trivedi im vergangenen Jahr eine Animation Engine als Open-Source-Projekt für die Programmiersprache Swift veröffentlicht hat, mit der solche flüssigen, unterbrechbaren Animationen leicht erstellt werden können. Ob und in welchem Umfang diese Engine auch in der Netflix-App Verwendung fand, bleibt offen.

Die Engine könne auf jeden Fall ohne Abhängigkeit von anderen Softwarebibliotheken leicht in Apps mit UIKit, SwiftUI oder AppKit integriert werden, schreibt Trivedi. Das Projekt namens Wave, das zuletzt vor drei Wochen aktualisiert wurde, ist bei GitHub zu finden.

