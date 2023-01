"1899": Netflix setzt deutsche Mysteryserie "1899" ab

Die in Babelsberg produzierte Netflix-Serie "1899" wird nicht fortgesetzt. Das teilten die Serienschöpfer Baran bo Odar und Jantje Friese auf Instagram mit. "Wir hätten diesen unglaublichen Weg gerne mit einer zweiten und dritten Staffel fortgesetzt", schreiben sie darin. "Aber manchmal klappen die Dinge nicht so, wie man es sich vorstellt."

Das Statement lässt darauf schließen, dass Netflix die im November veröffentlichte Mystery-Serie abgesetzt hat. Zuvor hatten von Netflix veröffentlichte Ranglisten noch ein positives Bild gezeichnet. "1899" hatte es binnen der ersten vier Online-Tage in 90 Ländern in die Top 10 der Serien geschafft. Auf Nummer eins der "TV"-Kategorie stand die Serie in Ländern wie der Türkei, Brasilien, Indien, Ägypten und Deutschland. "1899" war damit auch in mehr Ländern in den TV-Top-Ten als die Queen-Serie "The Crown" (86 Länder).

Allerdings veröffentlicht Netflix neben den Rankings kaum belastbare Zahlen, die eine Begründung für das vorzeitige Serienaus liefern könnten. "1899" erzählt in acht Episoden von den rätselhaften Geschehnissen während einer Schifffahrt von London nach New York. Ihr Schöpfer-Duo Jantje Friese und Baran bo Odar hatte zuvor bereits die erfolgreiche Serie "Dark" für Netflix produziert.

"Die Kaiserin" und "Im Westen nichts Neues" in Jahrescharts

Neben "1899" zählt "Im Westen nichts Neues" zu den wichtigsten deutschen Streaming-Produktionen des vergangenen Jahres. Der Spielfilm von Edward Berger über Soldaten im Ersten Weltkrieg wurde am 28.10. auf Netflix veröffentlicht. Laut Netflix wurde der Film, der auf dem gleichnamigen Bestseller von Erich Maria Remarque beruht, innerhalb von 24 Tagen nach Release (bis 20.11.) weltweit 98,5 Millionen Stunden gestreamt.

"Im Westen nichts Neues" schaffte es ebenso wie die deutsche Serie "Die Kaiserin" sogar in die Jahrescharts des US-amerikanischen Streaming-Dienstes.

