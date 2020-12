Netflix: Deutsche Produktion "Barbaren" gehört zu populärsten Serien weltweit

Inhalte aus dem deutschsprachigen Raum sind laut Netflix in diesem Jahr auf der ganzen Welt populär gewesen. Die historische Action-Serie "Barbaren" rund um die Hermannsschlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 nach Christus hat es in 91 Ländern in die jeweiligen Top 10 des Jahres geschafft.

Sie sei damit "die zweiterfolgreichste nicht-englischsprachige" Netflix-Serie weltweit gewesen, teilte der Streamingdienst am Donnerstag mit. Beliebter in diesem Feld sei lediglich die vierte Staffel der spanischen Netflix-Serie "Haus des Geldes" gewesen, teilte der Streamingdienst mit.

"Dark" auf Platz 10

Die dritte Staffel von "Dark" war in 85 Ländern in den Top 10 vertreten und landet damit auf dem zehnten Platz der populärsten nicht-englischsprachigen Produktionen weltweit. Weitere populäre auf Deutsch produzierte Inhalte waren die in Koproduktion mit dem ORF entstandene Mystery-Thrillerserie "Freud" sowie die Liebeskomödie "Isi & Ossi" mit Lisa Vicari und Dennis Mojen in den Hauptrollen.

Auch die auf Jiddisch, Englisch und Deutsch erzählte vierteilige Serie "Unorthodox", die in New York und Berlin spielt, punktete global. Maria Schrader wurde dafür bei den 72. Emmy-Awards in der Kategorie "Beste Regie für eine Miniserie" (Outstanding Directing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special) ausgezeichnet.

(dahe)