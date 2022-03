Netflix Games: Drei neue Mobilspiele für Abonnenten, erstmals ein Action-Shooter

Netflix hat drei neue Titel in sein Spieleangebot für Abonnenten aufgenommen. Es handelt sich um das Lernspiel "This is a True Story", das Geduldsspiel "Shatter Remastered" und das Zombie-Actionspiel "Into the Dead 2". Abonnenten des Streaming-Dienstes können die Spiele für Google Android und Apple iOS ohne Werbung, Gebühren oder kostenpflichtige In-App-Käufe nutzen.

Das Lernspiel "This is a True Story" wurde gemeinsam mit der Wohltätigkeitsorganisation Charity: Water entwickelt und begleitet eine Afrikanerin auf der täglichen Suche nach Wasser für ihre Familie. "Shatter Remastered" ist ein klassisches Breakout-Spiel und eine Neuauflage des 2009 für Playstation erschienenen "Shatter". Diese beiden Mobilspiele stehen Netflix-Mitgliedern ab sofort zur Verfügung.

Erster Action-Shooter bei Netflix

"Into The Dead 2: Unleashed" soll in Kürze erscheinen. Es handelt sich um den ersten Action-Shooter im Netflix-Angebot. Wie bei den Vorgängertiteln muss sich der Spieler gegen eine Zombie-Apokalypse mit Gewalt durchsetzen oder vor ihr flüchten. Wann genau dieses Zombie-Actionspiel verfügbar sein wird, verrät die Netflix-Mitteilung nicht.

Netflix ist Ende 2021 ins Spielegeschäft eingestiegen und stellt seinen Abonnenten erste Spiele zur Verfügung. Zu Beginn waren es fünf Mobilspiele für Android ohne Werbung, Gebühren oder In-App-Käufe. Die Umsetzung für iOS erfolgte kurz darauf.

Gaming gilt als weiteres Standbein für Netflix neben Filmen, Fernsehserien und Dokumentationen. Anfang dieses Monats wurde bekannt, dass Netflix das Spielestudio Next Games kaufen will. Das finnische Entwicklerstudio hat bereits Mobilspiele für Netflix-Marken entwickelt, darunter "Stranger Things: Puzzle Quest" und "The Walking Dead: Out World".

(fds)