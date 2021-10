Netflix: Kinder an Kitas und Schulen spielen "Squid Game" nach

Der Netflix-Erfolg "Squid Game" hat Schulhöfe und Kindertagesstätten erreicht. "Lehrerinnen und Lehrer haben berichtet, dass diese Serie auch an ihren Schulen nachgespielt wird", sagte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, der Deutschen Presse-Agentur. Zwar spielten Schüler Serien oder Computerspiele immer wieder nach, das sei ganz normal. "Aber das hat schon eine neue Qualität und es sorgt für Aufregungen."

Die Thriller-Serie "Squid Game" ist eine südkoreanische Produktion, die die Geschichte von verschuldeten Menschen erzählt, die in tödlichen Kinderspielen gegeneinander antreten. Den Gewinnern winkt ein hohes Preisgeld, den Verlierern droht der Tod. Auf Netflix legte "Squid Game" den erfolgreichsten Serienstart in der Geschichte des Streaming-Dienstes hin.

"Brutal und gewaltverherrlichend"

An Schulen in Augsburg kam es nach Medienberichten bereits zu Auseinandersetzungen und Schlägen, während die Serie nachgespielt wurde. Dort wurde das Schulamt eingeschaltet. Nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) waren an mindestens drei Grund- und Mittelschulen "Visitenkarten" aufgetaucht, die als Einladung zum "Squid Game" gelten. Das LKA spricht von "vereinzelten verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Fernsehserie".

Auch in einer Kita in Pinneberg bei Hamburg haben Kinder und jüngere Schulkinder im Hortbereich einem Zeitungsbericht zufolge die blutige Netflix-Serie nachgespielt. In einem Brief an die Eltern habe der zuständige Ansprechpartner der Kita vor der Serie gewarnt. Sie sei "brutal, gewaltverherrlichend und insbesondere für Kinder verstörend", zitiert der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ/Freitag) aus dem Schreiben.

Warnung vor "Squid Game"

"Deshalb unser dringender Aufruf: Lasst eure Kinder nicht diese Serie sehen. Auch nicht, wenn ihr dabei seid." Die Serie ist mit der Altersfreigabe FSK 16 versehen. Die BBC berichtet, dass auch an britischen Schulen davor gewarnt wird, Kinder die Netflix-Serie sehen zu lassen.

Dem Bericht des Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlags zufolge waren Kita-Erzieherinnen aufmerksam geworden, als sich die Kinder am Ende eines Spiels gesagt hätten: "Ich töte dich". "Ihr fügt euren Kindern seelischen Schaden zu, wenn ihr sie derartiges sehen lasst", warnt der für die Elternarbeit zuständige Ansprechpartner in dem Schreiben.

