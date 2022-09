Netflix: Staffel 3 von "The Witcher" und "Blood Origin" auf dem Weg

Netflix hat bei seinem Tudum-Event am Wochenende Termine für seine "The Witcher"-Serien angekündigt. Den Auftakt macht die Prequel-Serie "Blood Origin", die die Ursprünge der mutierten Hexer beleuchten soll. Die Serie mit Minnie Driver und Michelle Yeoh soll ab dem 25. Dezember bei Netflix ausgestrahlt werden.

Die nächste Staffel der Hauptserie "The Witcher" lässt dagegen etwas länger auf sich warten: Staffel 3 soll erst 2023 auf Netflix erscheinen, teilte das Ensemble bei der Tudum-Veranstaltung mit. Damit würde die Serie ihren bisherigen Veröffentlichungsrhythmus halten: Zwischen Staffel 1 (2019) und Staffel 2 (2021) lagen ebenfalls zwei Jahre.

"The Witcher: Blood Origin" erzählt die Ursprünge der Hexer 1200 Jahre vor Geralt. In den Büchern von Andrzej Sapkowski entstand die bekannte Witcher-Welt durch die sogenannte "Sphärenkonjunktion": eine Kollision mehrerer Parallelwelten, durch die magische Lebewesen in die Welt gelangten. Die neue Live-Action-Serie, die von Declan de Barra und Lauren Schmidt Hissrich produziert wird, soll aus sechs Episoden bestehen.

Netflix-Serien und Videospiele

Die dritte Staffel der "The Witcher"-Hauptserie hatte Netflix Ende des vergangenen Jahres bestätigt, noch vor Ausstrahlung von Staffel 2. Staffel 1 der Netflix-Serie war zeitweise die erfolgreichste Serie des Streamingdienstes. Die Reihe basiert auf den "Hexer"-Büchern von Andrzej Sapkowski.

Während die Lizenz für Serienumsetzungen bei Netflix liegt, besitzt das polnische Entwicklerstudio CD Projekt weiterhin die Lizenz für Videospielumsetzungen im "The Witcher"-Universum. Derzeit arbeitet das Studio an einem Next-Gen-Remaster des 2015 erschienenen "The Witcher 3".

Ebenfalls in Arbeit ist ein komplett neuer "The Witcher"-Ableger auf Basis der Unreal Engine 5. Bisher wurden die Rollenspiele der "The Witcher"-Reihe mit CD Projekts hauseigener RedEngine entwickelt. Beim neuen "The Witcher" will CD Projekt eng mit Unreal-Entwickler Epic Games zusammenarbeiten: Die Rede ist von einer "technologischen Partnerschaft", die sich über mehrere Jahre erstrecken soll. Dabei soll CD Projekt tatkräftige Unterstützung von Epic Games bekommen, um die Engine für Open-World-Erfahrungen anzupassen. Über den Inhalt des Spiels ist noch nichts bekannt.

Darüber hinaus hat Netflix noch angekündigt, dass die Serie zur erfolgreichen Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu im nächsten Jahr veröffentlicht werden soll.

