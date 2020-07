Netflix arbeitet an "Splinter Cell"-Serie

"Splinter Cell" wird zur Netflix-Serie: Einem Bericht des Branchenmagazins Variety zufolge arbeitet Netflix an einer Anime-Umsetzung der bekannten Reihe von Schleichabenteuern. Produziert wird die Serie laut Variety von Derek Colstad, der unter anderem als Autor der drei "John Wick"-Filme bekannt ist.

Weder Ubisoft noch Netflix wollten den Variety-Bericht kommentieren. Dem Branchenmagazin zufolge soll der "Splinter Cell"-Anime in zwei Staffeln mit jeweils acht Episoden erscheinen. Wann die ersten Folgen auf Netflix ausgestrahlt werden sollen, blieb aber offen.

In der "Splinter Cell"-Reihe schlüpfen Spieler in die Rolle des Spezialagenten Sam Fisher, der sich meist durch Terroristenzellen schleichen und ballern muss. Der jüngste Serienableger erschien mit "Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist" im August 2013. Seitdem war es recht still um die Videospielreihe, die ihre Ursprünge im Jahr 2002 hat. Abgesehen von ein paar vagen Andeutungen von Ubisoft-Firmenchef Yves Guillemot gab es bisher keine Informationen zu einem möglichen neuen Teil. Auf Basis der "Splinter Cell"-Videospiele sind mehrere Bücher verschiedener Autoren erschienen.

Netflix und die Videospielanleihen

"Splinter Cell" ist ein weiterer Anlauf von Netflix, eine beliebte Videospielmarke als TV-Serie zu übersetzen. Erfolg hatte der Streaming-Dienst mit dieser Strategie mit "The Witcher", dessen erste Staffel 2019 ausgestrahlt wurde. Die Serie basiert auf den Büchern von Andrzej Sapkowski, für die Netflix die Lizenz erworben hat.

Es ist aber kein Geheimnis, dass Netflix sich vor allem vom Erfolg der Videospielreihe von CD-Projekt Red inspirieren ließ. Vor der Veröffentlichung der Trilogie war "Wiedźmin", so der Originaltitel des ersten Hexer-Buchs, außerhalb Polens weitgehend unbekannt. Außerdem läuft auf Netflix die TV-Serie "Castlevania", die auf den gleichnamigen Videospielen basiert.

(dahe)