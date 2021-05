Netflix für Spiele: Streaming-Dienst sucht angeblich Gaming-Führungskraft

Netflix sucht nach einer Führungskraft, die die Expansion in den Videospielemarkt leiten soll. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Das Unternehmen hinter dem Streaming-Dienst für Filme und Serien könnte demnach ein Angebot mit Videospielen planen.

Zuerst berichtete das US-Magazin The Information am vergangenen Freitag über die Pläne von Netflix. Demnach erwägt das Unternehmen die Umsetzung eines Spiele-Abonnements im Stil des Google Play Pass oder Apple Arcade. Spiele-Abonnements gibt es beispielsweise auch von Microsoft, Sony und Ubisoft.

Derartige Dienste werden oft als "Netflix für Videospiele" deklariert. Nun möchte die Inspiration für diese Bezeichnung selbst auf dem Spielemarkt mitmischen, berichtet auch die US-Nachrichtenagentur Reuters. Mit einer Führungskraft für die Videospiel-Expansion will Netflix demnach einen sehr profitablen Geschäftsbereich erschließen: In der Coronakrise erlebte die ohnehin ertragreiche Spielebranche einen Boom. Laut Reuters soll das geplante Spiele-Paket von Netflix ohne Werbung funktionieren.

Netflix umgarnt Spiele-Fans

Schon mehrmals hat Netflix mit Videospielen geflirtet. Das geschah meist in Form sogenannter "Choose your own Adventure"-Spiele wie "Minecraft: Story Mode" und "Black Mirror: Bandersnatch". Bei solchen Formaten sehen Nutzerinnen und Nutzer meist kurze Filmsegmente, an deren Ende sie Entscheidungen über deren weiteren Fortlauf treffen müssen. Daraufhin bekommen sie weitere, auf ihre Entscheidungen zugeschnittene Szenen zu sehen. Derartige interaktive Filmchen können bereits direkt auf Netflix abgespielt werden.

Dass sich die Netflix-Zielgruppe für Videospiele interessiert, sieht man am Erfolg von Serien wie "Castlevania" und "The Witcher", die auch als Videospiel beliebt sind. Auch eine Serie um die Stealth-Videospielreihe "Splinter-Cell" ist beim Streaming-Dienst in Arbeit.

