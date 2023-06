Netflix schafft Basis-Abo in Kanada ab

Netflix hat in Kanada sein Basis-Abonnement gestrichen. Die Einsteiger-Abostufe im Netflix-Portfolio kann Berichten kanadischer Medien zufolge nicht mehr abonniert werden.

Der Streaming-Anbieter hat den Schritt nicht öffentlich angekündigt, aber offenbar bereits vollzogen: Auf der kanadischen Support-Seite von Netflix wird das Basis-Abo seit Kurzem nicht mehr gelistet. Der Winnipeg Free Press bestätigte Netflix, dass das Basis-Abo vorerst für Neukunden abgeschafft werde, "in naher Zukunft" sollen aber auch Bestandskunden betroffen sein.

Kanada als Netflix-Versuchskaninchen

Bislang hat Netflix den Schritt nicht für andere Märkte angekündigt. Allerdings benutzt der Streaming-Dienst den kanadischen Markt nicht zum ersten Mal als Versuchskaninchen für Änderungen an seinem Angebot. Beispielsweise ging Netflix in Kanada schon seit Anfang des Jahres gegen Account-Sharing vor, um die Reaktion auf dem ähnlichen US-Heimatmarkt abschätzen zu können.

Das Basis-Abo ist eine von mehreren Abo-Varianten, die Netflix anbietet. Es ist die günstigste werbefreie Abo-Version im Netflix-Portfolio: In Deutschland kostet Netflix Basis 8 Euro im Monat und umfasst Streaming auf maximal einem Gerät mit HD-Ready-Auflösung, also 720p. Das Werbeabo kostet 5 Euro pro Monat und zeigt Full HD, kommt aber mit Werbeunterbrechungen.

Die nächste teurere Variante ist Netflix Standard mit Full-HD-Auflösung und Streaming auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig für 13 Euro im Monat. 4K-Auflösung gibt es ausschließlich im 18 Euro teuren Premium-Abonnement.

Hinter der Abschaffung des Basis-Abos könnte der Versuch stecken, mehr Nutzer entweder ins teurere Standard-Abo oder in das Werbeabonnement zu zwingen – damit macht Netflix nämlich pro Nutzer mehr Geld als mit werbefreien Varianten. Es deutet sich an, dass Netflix das Basis-Abo auch in Deutschland nicht gerne sieht: Wer aktuell im Browser ein Abo abschließen möchte, bekommt das Basis-Abo bei Netflix standardmäßig gar nicht mehr angezeigt. Erst ein Klick auf die Schaltfläche "Alle Abos anzeigen" blendet das Basis-Abo ein.

