Blamage für Netflix: Livestream-Event fällt kurzfristig aus

Das zweite Livestream-Event von Netflix war ein Totalausfall: Statt einem Wiedersehen der Teilnehmer der Dating-Show "Liebe macht blind" ("Love is Blind") durften Fans in der Nacht zum Montag eine Netflix-Blamage live miterleben – in den sozialen Medien, nicht auf dem Bildschirm.

Die geplante Liveshow konnte offenbar wegen technischer Probleme nicht ausgestrahlt werden. Fans der Reality-Show wurden aber erst vertröstet, nachdem die Sendung nicht wie geplant um 2 Uhr nachts deutscher Zeit auf Sendung ging: Die Liveshow werde das Warten wert sein, twitterte Netflix zunächst noch. Erst anderthalb Stunden, nachdem die Show eigentlich beginnen sollte, zog Netflix dann endlich die Reißleine und entschuldigte sich bei den wartenden Fans für den Ausfall.

Bittere Blamage

Für Netflix ist das äußerst bitter. Wie viele Fans sich auf die Liveshow gefreut hatten, zeigt unter anderem ein Tweet der prominenten demokratischen Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, die humorvoll auf die Technik-Probleme anspielte. In den sozialen Medien hielten sich Enttäuschung und Gehässigkeit etwa die Waage – beides nicht die Reaktion, die Netflix sich erhofft hatte.

Davon abgesehen ist der Livestream-Ausfall auch ein Dämpfer für die Live-Ambitionen des Streaming-Dienstes. Branchenmedien gehen davon aus, dass Netflix mit seinen bislang sehr sporadischen Livestream-Tests die Infrastruktur vorbereitet, um künftig auch ins Sportgeschäft einsteigen zu können.

Der misslungene Stream der Show "Liebe macht blind" war erst das zweite Mal, dass Netflix einen Livestream veranstalten wollte. Die Livestream-Premiere feierte Netflix mit einem Comedy-Special des US-Comedians Chris Rock, das im März erfolgreich ausgestrahlt wurde. Warum der zweite Test nicht klappte, ist unklar – Netflix macht bisher keine Angaben zu den Gründen für den Ausfall. Die "Liebe ist blind"-Sendung wurde stattdessen aufgezeichnet und soll bald auf Abruf zum Streamen bereitstehen.

(dahe)