Netflix testet Spiele-Abonnement in Polen

In Polen bietet Netflix bereits eine Vorschau seines kommenden Spiele-Abonnements an. Auf Android-Mobilgeräten können Nutzerinnen und Nutzer in Polen bereits eine Test-Version des kommenden Gaming-Abonnements des Videostreaming-Dienstes aufrufen. Dort stehen mit "Stranger Things 1984" und "Stranger Things 3" zwei Mobiltitel zum Download bereit.

Richtig, zum Download: Netflix Gaming wird kein Cloud-Gaming-Dienst, sondern schlicht ein Spieleabo wie der Google Play Pass. Die Titel werden also nicht auf Endgeräte gestreamt, sondern ganz traditionell lokal abgespielt. Heruntergeladen werden die Spiele außerdem im Play Store: Wer auf einen Titel im Netflix-Abo klickt, wird zum Android-Shop von Google weitergeleitet.

Netflix hat Spiele-Pläne

Bereits seit Monaten sind die Pläne von Netflix, einen Spieleabo-Dienst aufzubauen, bekannt. Netflix nutzt seine Streaming-Erfahrung dabei offenbar nicht aus: Cloud-Gaming-Funktionen im Stile von Stadia oder xCloud scheint nicht geplant zu sein. Im Juli hatte Netflix den ehemaligen EA-Manager Mike Verdu angeheuert, um die Gaming-Sparte anzuführen. Verdu hat vor allem Erfahrung mit Mobilspielen gesammelt.

Netflix Gaming ist am ehesten mit den Abonnements von Google (Play Pass), Apple (Apple Arcade) und Microsoft (Xbox Game Pass) vergleichbar. Die Entscheidung gegen Cloud-Gaming bedeutet auch, dass die Auswahl der Titel stark plattformabhängig sein dürfte: Auf iOS-Geräten gibt es teilweise andere Apps als auf Android-Handys. Ob Netflix beispielsweise auf Smart-TVs überhaupt Spiele anbieten kann, ist fraglich.

Auf den Mobilplattformen hat Netflix außerdem Konkurrenz von den Betreibern selbst: Google bietet mit dem Play Pass, Apple mit Arcade selbst Spiele-Abos für die eigenen Stores an. Das Gaming-Abo von Netflix wird im Gegensatz dazu aber "kostenlos" sein: Wer Netflix bereits für Filme und Serien abonniert hat, bekommt die Spiele ohne Zusatzkosten obendrauf. Wann der Dienst international startet, ist offen.

