Netflix übernimmt den Videospielentwickler hinter "Oxenfree"

Der Streamingdienst Netflix hat für den Aufbau seines Gaming-Angebots den Spielentwickler Night School Studio übernommen. Der Videospielentwickler wurde mit dem 2016 veröffentlichten Grafik-Adventure "OXENFREE" bekannt. Durch die Übernahme des Night School Studios hat Netflix sein erstes Game-Studio in den eigenen Reihen. Man werde weiterhin mit den Entwicklern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und die besten Talente der Branche einstellen, erklärt Mike Verdu, VP Game Development bei Netflix, in einem Blogeintrag.

In den letzten Monaten habe das Night School Studio-Team unzählige Gespräche über die Chancen geführt und fühle sich geehrt, das erste Spiele-Studio zu sein, das Netflix beitrete. Netflix habe größte Sorgfalt walten lassen, "um unsere Studio-Kultur und kreative Vision zu schützen", heißt es von Sean Krankel, der zusammen mit Adam Hines 2014 das Night School Studio in Kalifornien gegründet hat.

Keine In-App-Käufe, keine Werbung

Das Gaming-Angebot soll zukünftig ohne Werbung oder In-App-Käufe Teil des Netflix-Abos werden, erklärt Mike Verdu. Verdu ist im Juli zu Netflix gekommen und Führungskraft der Spielabteilung. Zuvor war Verdu als Manager bei Electronic Arts, Facebooks Oculus-Abteilung und als CEO bei Zynga tätig. Zynga ist ein US-Unternehmen für Mobile- und Browsergames mit Titeln wie FarmVille, das vorrangig auf Facebook angeboten und gespielt wird.

Auf welcher Plattform Netflix die Spiele in Zukunft anbieten will, dazu hat sich das Unternehmen bisher nicht geäußert. Das Angebot könnte sich primär an Apples Arcade orientieren und auf Smart-TVs, Smartphones und Tablets ausgerichtet sein. Der Abo-Dienst Arcade wirbt ebenfalls damit, keine in App-Käufe und Werbung innerhalb des Abos anzubieten.

Das Mulit-Plattform-Spiel "OXENFREE" läuft auf Microsoft Windows, macOS, Linux, Xbox und Playstation, der Nintendo Switch und auf Android und iOS/iPadOS. Demnach hat das Unternehmen Erfahrungen mit allen gängigen Plattformen. Night School Studio werde "OXENFREE II" weiterentwickeln und neue Spielwelten erfinden, erklärt Krankel in einem Blogeintrag.

(bme)