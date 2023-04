Sicherheitsupdates: Netzwerkanalysetool Wireshark anfällig für DoS-Attacken

Wer das Netzwerkanalysetool Wireshark einsetzt, sollte es aus Sicherheitsgründen auf den aktuellen Stand bringen. Geschieht dies nicht, könnten Angreifer für DoS-Attacken an drei Schwachstellen ansetzen.

Netzwerkanalysetool aktualisieren

In einem Beitrag geben die Entwickler an, die Sicherheitsprobleme in den Ausgaben 3.6.13 und 4.0.5 für macOS und Windows gelöst zu haben. In allen Fällen könnten Angreifer das Tool mit präparierten Pakten zum Absturz bringen. Eine Einstufung des Bedrohungsgrads der Lücken (CVE-2023-1992, CVE-2023-1993, CVE-2023-1994) steht noch aus.

Überdies haben die Entwickler noch verschiedene Bugs beim Mitschneiden und der Analyse von Netzwerkdatenverkehr beseitigt.

(des)