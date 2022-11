Netzwerkumgebungen in macOS Ventura: Apple bringt fehlende Funktion zurück

Apple arbeitet daran, eine wichtige Funktion zum schnellen Wechsel der Netzwerkumgebungen zurückzubringen: In macOS 13.1 sind die Netzwerkumgebungen wieder Teil der Systemeinstellungen und lassen sich über eine grafische Bedienoberfläche einrichten sowie wechseln, wie Entwickler mit Zugriff auf die Vorabversion des Betriebssystems berichten. Der umständliche Workaround zur Ansteuerung der Netzwerkumgebungen über die Kommandozeile entfällt künftig damit. Die altgediente Funktion war der kompletten Neugestaltung der Einstellungen in macOS 13 Ventura zum Opfer gefallen – diese sehen nun ähnlich aus wie auf iPhone und iPad.

macOS 13.1: Release im Dezember erwartet

Über das Apple-Menü sind die Netzwerkumgebungen nach aktuellem Stand nicht wieder verfügbar, das ändert sich möglicherweise aber noch bis zu finalen Version von macOS 13.1. Das System-Update wird Mitte Dezember erwartet und bringt weitere Neuerungen wie Apples neue Whiteboard-App Freeform.

Ob Apple seit längerem geplant hat, die Bedienoberfläche für die Netzwerkumgebungen auch in Ventura wieder zu integrieren oder das erst auf Nutzerbeschwerden hin umgesetzt hat, bleibt offen. Als Entwickler das Fehlen der Funktion während der Betaphase von macOS Ventura im Sommer bemängelten, hieß es bei Apple noch, es funktioniere alles wie "derzeit designt" – eine Wortwahl, die in der Vergangenheit gewöhnlich bei der Entfernung von Funktionen aus dem Betriebssystem verwendet wurde. In den Beta-Release-Notes fand weder das Fehlen noch die jetzt offensichtlich anstehende Rückkehr der Netzwerkumgebungen eine Erwähnung.

Schneller Wechsel zwischen Netzwerkumgebungen

Die Netzwerkumgebungen gehören zu den grundlegenden Basisfunktionen, die seit Ewigkeiten Teil von macOS / Mac OS X sind respektive waren. Sie erlauben zum Beispiel, schnell zwischen unterschiedlichen DNS-Einstellungen hin- und herzuschalten oder spezielle Konfigurationen für Büro und heimisches Netzwerk einzurichten.

(lbe)