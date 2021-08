Neue 3D-Bitmojis für Snapchat-Profile

Snapchat bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, sich Profile mit 3D-Bitmojis zu erstellen. Dabei stehen mehr als 1200 Kombinationen aus verschiedenen Körperposen, Gesichtsausdrücken, Gesten und Hintergründen zur Auswahl.

Mit seinen Neuerungen zum 3D-Bitmoji verspricht Snap Snapchattern mehr Individualität. Schon länger gibt es die, sowohl in der zwei- als auch in der dreidimensionale Variante vorkommenden, Bitmojis. Deren gleichnamige Applikation kann auch separat verwendet werden, ist in Snapchat aber bereits integriert. Mittels eines Bildes oder durch die Auswahl einzelner Körpermerkmale werden personalisierte Emojis erstellt, die aussehen wie Comicfiguren von einem selbst.

Neben den Personalisierungsmöglichkeiten, werden auch detaillierte Stoffstrukturen und Muster verschiedener Marken angeboten. Bei der Kleiderauswahl fallen Logos diverser Bekleidungshersteller auf, die man auswählen kann. Mit den neuen 3D-Avataren geht Snapchat einen weiteren Schritt gen Metaversum – einem gemeinsamen virtuellen Raum der Interaktion, in dem es Überschneidungen mit der realen Welt gibt. Durch gewonnene 3D-Räume eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten, wie etwa das virtuelle Anprobieren von Kleidung in digitalen Umkleidekabinen. Mark Zuckerberg hingegen treibt eine andere Vision, Facebook soll in Zukunft zum Metaverse-Unternehmen transformiert werden.

(mack)