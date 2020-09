Neue ARM-Server fürs High Performance Computing in der Oracle Cloud

Im Rahmen einer Veranstaltung hat Oracle Ergänzungen für seine Compute Services Roadmap vorgestellt. Vor allem im Bereich HPC in der Public Cloud müssten Kunden oft Performance-Abstriche hinnehmen – dem der Anbieter mit zwei Dingen begegnen will: Zum einen soll die Zusammenarbeit mit Intel intensiviert werden. Zu Beginn des kommenden Jahres will Oracle die ersten Instanzen auf Basis der neuen Ice-Lake-CPUs ins Portfolio aufnehmen. Sie sollen vor allem Crash- und Strömungssimulationen sowie aufwendige 3D-Visualisierungen beschleunigen.

Ebenfalls Anfang 2021 sollen die ersten ARM-Server auf Basis von Ampere-Altra-CPUs in der Oracle Cloud laufen. Kunden sollen dann in Instanzen bis zu 160 Cores mit 3,3 GHz aktivieren können – wahlweise Bare Metal oder als Virtuelle Maschinen. Als Betriebssysteme werden neben dem hauseigenen Oracle Linux eine Reihe weiterer Distributionen bereitstehen.

Darüber hinaus gibt Oracle ab dem 30. September Cloud-Instanzen frei, die mit der neuen Generation von Nvidias A100-GPUs arbeiten. Hier soll neben den technischen Eckdaten – bis zu 1,6 TBit/s Bandbreite pro Bare-Metal-Node mit acht A100 GPUs, über 25 TByte lokaler NVMe-Speicher und 2 TByte RAM – auch der Preis mit 3,05 US-Dollar pro GPU und Stunde ein schlagendes Vermarktungsargument liefern.

(avr)