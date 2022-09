Neue Android-Features: Clear Calling und die Emojifizierung von Text

Google verbessert Nearby Share und dekoriert Textnachrichten mit automatisierten Emojis: In einem Blog-Eintrag hat das Unternehmen eine Reihe neuer Funktionen für sein Mobilbetriebssystem Android 13 vorgestellt. Die neuen Funktionen sollen zu unterschiedlichen Zeitpunkten freigeschaltet werden.

Nearby Share, eine Funktion zum Teilen von Daten und Dokumenten, soll mächtiger werden. Aus dem "Teilen"-Menü sollen Nutzerinnen und Nutzer von Android die Möglichkeit haben, direkt ein anderes verknüpftes Android-Gerät auszuwählen. Die Datei wird dann unmittelbar dorthin verschickt, ohne, dass am Empfangsgerät eine Bestätigung notwendig ist. Wird die Verbindung einmal bestätigt, werden andere Dateitransfers automatisch akzeptiert.

Nearby Share funktioniert zwischen Android-Geräten und Chromebooks. Eine Möglichkeit, Dateien auf diesem Weg an einen Windows-PC zu senden, gibt es nicht. Das vereinfachte Teilen über Nearby Share soll in den kommenden Wochen verfügbar werden, schreibt Google in seinem Blog-Eintrag.

Automatische Emojis

Das Google Keyboard für Android kann künftig geschriebene Textnachrichten automatisiert mit Emojis ausschmücken. Ein "Emojify"-Button soll passende Emojis gezielt und bereits getippte, aber noch ungesendete Nachrichten einfügen. Wiederholtes Drücken auf den "Emojify"-Button rotiert zwischen verschiedenen Layouts. Die Emojifizierung von Textnachrichten soll in den kommenden Wochen für englischsprachige Nutzerinnen und Nutzer verfügbar werden, einen Zeitraum für andere Sprachen nennt Google nicht.

In einem Videobeispiel wird beispielsweise erst verhältnismäßig zurückhaltend ein einzelner Emoji ans Textende gesetzt, beim zweiten Klick folgen weitere Emojis nach dem Text. Beim dritten Tipp werden die Emojis dann separat nach den einzelnen Wörtern platziert. Laut Google soll das zu persönlicheren Nachrichten beitragen.

Clear Calling

Nicht offiziell angekündigt, aber bereits im Code der neuen Beta von Android 13 aufzufinden, ist dagegen das Feature "Clear Calling". Entdeckt wurde es vom Android-Experten Mishaal Rahman. Das Feature soll laut Screenshots, die Rahman veröffentlicht hat, Hintergrundgeräusche beim Telefonieren unterbinden.

Dafür werden die Daten laut Googles eigener Beschreibung nicht über Google-Server umgeleitet – die Verarbeitung erfolgt also lokal. Die Funktion soll außerdem nur in bestimmten Netzwerken zur Verfügung stehen, beim WLAN-Calling funktioniert sie nicht.

