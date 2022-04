Neue App: Google erleichtert Umstieg von iOS auf Android

Google hat eine neue Anwendung in Apples App Store veröffentlicht, mit der der Umstieg vom iPhone auf Android-Geräte erleichtert werden soll. Sie begleitet Schritt für Schritt durch den Prozess und ist kostenlos verfügbar.

Das Tool namens "Switch to Android" steht bereits in mehreren Ländern zum Download bereit, darunter auch Deutschland. Es ersetzt beziehungsweise ergänzt eine bereits seit mehreren Jahren im Web verfügbare Anleitung des Suchmaschinen-Konzerns. Apple selbst hat seit Längerem mit "Move to iOS" eine Android-App für den umgekehrten Weg am Start und informiert ebenfalls im WWW über nötige Schritte zum Anbieterwechsel ("Zum iPhone wechseln ist ganz einfach").

Switch to Android besteht aus mehreren Teilschritten und verspricht, wichtige Daten sicher zu übertragen. Dazu gehören Kontakte, Kalendereinträge, Videos und Fotos. Die Weitergabe erfolgt kabellos. Apps und Einstellungen werden allerdings nicht automatisch übernommen. Der Wechsel funktioniert mit der App kabellos.

Die "Switch to Android"-App. (Bild: Google)

Tipps und Datenübertragung

Neben der Datenübertragung gibt Switch to Android verschiedene weitere Tipps, damit der Übergang stressfrei abläuft. Dazu gehört etwa, dass man iMessage auf seinem alten iPhone deaktivieren muss, damit es keine Probleme beim Nachrichten-Empfang via SMS auf dem Android-Handy gibt. Interessanterweise leitet Google Nutzer zudem zu Apples Datenfreigabeportal, wo man dann eine Kopie aller Fotos und Videos aus der iCloud anfordern kann. Dies ist notwendig, falls man iCloud-Fotos verwendet und nicht alle Bilder auf dem Gerät hat.

Google arbeitet bereits seit dem vergangenen Jahr an seiner Switch-to-Android-App. Die Website zum Thema wurde bislang noch nicht aktualisiert, wie das IT-Blog TechCrunch bemerkt hat. Erst kürzlich hatte Google angekündigt, seine Fotos-App mit einer Funktion auszurüsten, die es erlaubt, bestehende Datenbestände von iCloud, Facebook und anderen Dienstleistern in die Google-Wolke zu übertragen.

(bsc)