Neue Apple-Gerüchte zu iPhone 14, VR-Headset und 20"-Foldable

Apple bereitet angeblich die Massenfertigung zweier zentraler neuer Produkte für 2022 vor: Der Auftragsfertiger Foxconn habe mit ersten Testproduktionsläufen des iPhone 14 Pro begonnen, ist aus der asiatischen Lieferkette des Herstellers zu hören. Foxconn werde die beiden High-End-Modelle fertigen, der Zulieferer Luxshare die beiden etwas günstigeren Modelle ohne "Pro"-Bezeichnung. Die Testläufe dienen zur Vorbereitung der für Sommer erwarteten Massenproduktion der Smartphones – das finale Design dürfte damit feststehen.

iPhone 14 Pro wohl ohne 'Notch'

Beobachter erwarten, dass das iPhone 14 Pro auf den prominenten "Notch" – die Aussparung für die Sensoren am oberen Bildschirmrand – verzichtet. Frontkamera und Sensoren könnten entsprechend in Display-Löchern ihren Platz finden. Laut vorausgehenden Berichten wird es die 2022er-iPhones nur noch mit 6,1"- und 6,7"-Display geben, jeweils als Pro- und Non-Pro-Ausführung. Die mini-Modellreihe falle weg. Erwartet wird ein neues Kamerasystem mit einer 48-Megapixel-Kamera, die durch Zusammenfassung von jeweils vier Pixeln ein detaillierteres 12-Megapixel-Bild ausgeben soll. Neue iPhones zeigt Apple gewöhnlich im September.

Parallel scheint auch der Start der Produktion von Apples erstem Mixed-Reality-Headset in Vorbereitung zu sein. Die Massenfertigung beginne in August oder September, das Headset könnte so noch bis Jahresende auf den Markt kommen, schreibt das Branchenmagazin DigiTimes. Zuletzt wurde allerdings vermutet, dass Apple die Einführung auf 2023 verschiebt, um noch verschiedene Probleme auszuräumen. Um Entwickler auf die neue Hardware einzustimmen, könnte der Hersteller aber erste Details auf der Entwicklerkonferenz WWDC nennen – jüngst zeigte sich schon der neue Betriebssystemname "realityOS" in Apples Code.

Apple-Foldables bleiben Zukunftsmusik

In deutlich fernerer Zukunft rückt angeblich Apples Eintritt in das Geschäft mit "Foldables". Laut Display-Analysten zeigt der Konzern keinerlei Eile, ein faltbares Smartphone auf den Markt zu bringen und werde das voraussichtlich in den kommenden Jahren auch nicht tun, heißt es in einer Marktanalyse von DSCC. Apple sei aber interessiert an einem großen faltbaren 20"-Display, das die Basis für ein Foldable Notebook bieten könnte, schreiben die Analysten. Ein solches Produkt sei ebenfalls noch mehrere Jahre entfernt und werde – wenn überhaupt – frühestens 2025 marktreif.

(lbe)