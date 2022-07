Gerücht: Neue Apple Watch mit Fiebermessung

Apple hat seiner Apple Watch seit der Series 6 aus dem Jahr 2020 keine neuen biometrischen Sensoren mehr verpasst. Die Series 7 hatte bis auf einen leicht größeren Bildschirm keine Hardware-Neuerungen. Mit der "Series 8", die im Herbst erwartet wird, könnte sich das nun ändern.

Dauerhafte Fiebermessung

Das will der bekannte Apple-Journalist Mark Gurman von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg herausgefunden haben. In seinem jüngsten Newsletter schreibt er unter Berufung auf informierte Kreise, die neue Computeruhr werde erstmals die Körpertemperatur des Trägers erfassen können. Das hätte einige Vorteile: So könnte man dauerhaft messen, ob Fieber vorliegt, was etwa beispielsweise eine vorzeitige Erkennung von Corona oder einer anderen Erkrankung, die mit einer erhöhten Körpertemperatur einhergeht, ermöglichen würde.

Gurmans Angaben zufolge hat der Sensor mittlerweile Apples interne Tests überstanden, die seit einigen Monaten liefen. Das Feature sei nun "good to go" für die Endkundenversion. Geplant ist angeblich, dass der neue Sensor sowohl in der normalen "Apple Watch Series 8" und einer neuen Sport- beziehungsweise Abenteuervariante der Computeruhr für Extremsportfreunde enthalten sein wird.

Umsetzung in Soft- und Hardware

Wie genau die Temperaturmessung umgesetzt wird, ist unklar – offenbar ist eine Kombination aus Hard- und Software geplant. Die Messung erfolgt wohl optisch am Handgelenk. Ob man diese händisch anstoßen kann, bleibt offen – Gurman glaubt jedoch, dass es keine direkte Ablesemöglichkeit geben wird, stattdessen soll die Uhr einen Mittelwert errechnen und den Nutzer dann alarmieren, dass er wohl Fieber hat.

Der große Vorteil der Apple Watch ist es, dass sie über lange Strecken am Tag getragen wird und so ein dauerhaftes Bild der Messwerte erstellen kann – während man ein normales Fieberthermometer nur ansetzt, wenn man glaubt, Fieber zu haben oder um ein solches auszuschließen. Zur Genauigkeit des Apple-Sensors ist noch nichts durchgedrungen; das Handgelenk wird für übliche Fiebermessungen eigentlich nicht verwendet, stattdessen Ohr, Stirn oder Anus. Die Temperaturmessung könnte womöglich auch für das Sporttracking interessant sein. Der letzte Sensor, den Apple in der Watch verbaute, war eine Blutsauerstoffmessung in der Series 6, die allerdings nicht unumstritten ist, weil sie in ihrer Genauigkeit zu schwanken scheint.

(bsc)