Neue Berichte über Bildschirmprobleme beim iPad mini 6

Die Meldungen über Probleme mit dem Bildschirm des brandneuen iPad mini 6, auf das viele Nutzerinnen und Nutzer seit langem gewartet haben, gehen weiter: Nun heißt es, dass es vereinzelt zu Geisterbildern kommen kann, nachdem man das Display "mit leichtem Druck" berührt hat. Das wird unter anderem auf Reddit gemeldet. Es handele sich um eine "LCD Clearance Issue", meint einer der Betroffenen – das Display löscht Bildpunkte offenbar nicht korrekt. Wie häufig der Fehler vorkommt, ist nicht ganz klar.

Leichter Druck sorgt für Bildstörung

Den Angaben zufolge tritt das Problem beim iPad mini 6 dann auf, wenn man es im Hochkantmodus mit dem Power-Knopf rechts oben hält – so dürften die meisten Nutzer Inhalte lesen. Der Betroffene schreibt, dass dann ein "sehr leichter" Druck auf den Bildschirm reiche, um eine "Verzerrung und Farbveränderung" rund 2,5 Zentimeter von der rechten oberen Seite auszulösen. Es gebe insgesamt drei Punkte im oberen Bereich des Bildschirms, wo so etwas passieren könne.

Austauschgerät ebenfalls betroffen

Ein Austauschgerät soll den Fehler ebenfalls gezeigt haben – "sogar noch schlimmer". Dennoch ist unklar, ob es sich um ein Serienproblem handelt, denn andere iPad-mini-6-Modelle zeigen das Problem offenbar nicht. Verfärbungen lassen sich hier zwar erzeugen, aber nur, wenn man wirklich stark drückt – was man selbstverständlich unterlassen sollte. Außerdem kommt es offenbar auf den Bildhintergrund an. Ein YouTube-Video, das den Fehler zeigt, ist mit schwarzem Hintergrund aufgenommen – hier flackert die problematische Stelle sogar. Betroffene Nutzer können sich an den Apple-Support wenden; Austauschgeräte scheint das Unternehmen problemlos herauszugeben, wobei es aktuell zu Wartezeiten kommen kann.

Das "Jelly Scrolling"-Problem

Zuvor war das iPad mini 6 bereits wegen eines "Jelly Scrolling"-Problems in die Schlagzeilen geraten. Dabei kommt es zu einem Nachziehen von bestimmten Bildschirminhalten, das sich besonders beim Scrollen von Webseiten zeigen kann. Für Apple ist dies "normales Verhalten" bei einem mit 60 Hertz betriebenen LC-Bildschirm, wie er im iPad mini steckt. Der Bildschirminhalt wird Zeile für Zeile aktualisiert und deshalb kommt es zu einer minimalen Verzögerung zwischen der Aktualisierung des oberen und unteren Bildschirmbereichs. Der "Wobbeleffekt" fällt oft zunächst nicht auf – wenn man ihn einmal gesehen hat, sieht man ihn jedoch ständig. (bsc)