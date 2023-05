Neue Einsteiger-Spiegellose angekündigt: Canon EOS R100 kommt mit APS-C-Sensor

Klein, kompakt und einfach zu bedienen, das soll das neue Modell der EOS R-Serie von Canon sein. Die R100 bildet das unterste Segment dieser spiegellosen Kamerareihe und richtet sich an fotoaffine Einsteiger und Smartphone-Nutzer, die flexibler fotografieren möchten. Sie steht damit im direkten Vergleich zum gleichwertig angesiedelten Schwestermodell der M-Reihe, der EOS M200.

Kompakt mit eingeschränktem Funktionsumfang

Das kleine Gehäuse der Einsteigerspiegellosen wiegt gerade einmal 356 Gramm, Akku und Speicherkarte kommen noch dazu. Das Bajonett ist aus Metall. Dazu bringt die R100 einen elektronischen Sucher mit und ein LiveView-Display, das jedoch im Gegensatz zur M200 fest eingebaut und nicht Touch-fähig ist.

Dafür bringt die Kamera einen 24-Megapixel-APS-C-Sensor mit, der für den Autofokus die bekannte Dual-Pixel-Technik nutzt. Die R100 besitzt dafür auch einige Tracking-Programme, jedoch nicht im gleichen Umfang wie die größeren Schwestern. Hier werden von Personen vor allem Gesichter und Augen erfasst. Serienbild ist in geringer Geschwindigkeit integriert, so soll die Kamera mit festem Fokus bis zu 6,5 Bilder pro Sekunde aufzeichnen, beim Verfolgungsmodus reduziert sie dies auf maximal 3,5 Bilder pro Sekunde.

Video ist ebenfalls integriert, jedoch nicht der Schwerpunkt des neuen Modells. Immerhin sollen 4K-Videos bei 25 Bildern pro Sekunde möglich sein, bei Full-HD sogar bis zu 60 Bildern pro Sekunde und für Slow-Motion-Aufnahmen bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Die Kamera soll erkennen, wenn Videos im Hochformat aufgenommen werden und sie entsprechend abspeichern.

Erleichterte Menüführung und Konnektivität

In der EOS R100 integriert Canon den Kreativassistenten, der beispielsweise auch schon bei der EOS M100 integriert wurde. Gerade Einsteigern soll er den Umgang mit Zeit, Blende und ISO abnehmen. Sie stellen einfach den Effekt ein, den sie erzielen wollen und drücken dann auf den Auslöser.

Bild 1 von 8 Canon EOS R100 (8 Bilder) Canon EOS R100 frontal: Das Gehäuse ist klein und leicht, sodass die Kamera bequem in die Handtasche oder den Rucksack passt.

(Bild: Canon)

Mit an Bord sollen auch WLAN und Bluetooth sein, um mit der Canon Camera Connect-App auf das Smartphone oder Tablet Bilder übertragen zu können. Wer will, kann die EOS R100 über die App auch fernsteuern.

Die Kamera soll ab Ende Juni im Handel erhältlich und für 379 Euro verfügbar sein. Im Kit mit dem RF-S 18-45 mm IS STM ruft Canon 699 Euro auf. Das erweiterte Kit, in dem zusätzlich noch das RF-S 55-210 mm F5-7.1 IS STM integriert ist, soll 929 Euro kosten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(cbr)