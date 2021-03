Neue Envy-Notebooks von HP mit AMD Ryzen oder Intel Core i

HP stellt zwei Neuzugänge für die gehobene Mittelklasse vor: Das Hybridnotebook Envy x360 15 gibt es in Ausstattungsvarianten mit AMD Ryzen 5000U oder Intels elfter Core-i-Generation; im größeren Envy 17 arbeiten grundsätzlich Intel-Prozessoren.

AMD-Modelle des Envy x360 15 stecken in einem dunklen Gehäuse; als Grafikeinheit kommt die in den CPUs integrierte Radeon Vega zum Einsatz. Bei den in Silber gehaltenen Intel-Varianten gibt es die Option auf Nvidias Einsteiger-GPU GeForce MX450. Thunderbolt 4 steht nur bei den Intel-Modellen im Datenblatt; Wi-Fi 6 ist hingegen überall an Bord.

Beide Ausführungen soll es optional mit einem 4K-OLED-Bildschirm geben, Standard ist allerdings ein Full-HD-IPS-Tocuscreen – jeweils im 16:9-Format. Laufzeitangaben fehlen ebenso noch wie konkrete Ausstattungsvarianten. Das 1,8 Kilogramm schwere Envy x360 15 soll ab Mai zu Preisen ab 800 Euro im Handel auftauchen.

HP Envy 17 (Bild: HP)

Groß-Notebook

Der große Bruder Envy 17 wiegt rund 2,5 Kilogramm und soll ebenfalls im Mai erscheinen; die Preise beginnen bei 1000 Euro. Auf 360-Grad-Scharniere muss man hier verzichten; dennoch lässt sich der Bildschirm per Finger bedienen. Je nach Modell zeigt er Full-HD- oder 4K-Auflösung an, wobei beide IPS-Panel sind. Die Tiger-Lake-Vierkerner werden mit bis zu 32 GByte Arbeitsspeicher und bis zu 1 TByte SSD-Speicherplatz ergänzt.

HP hebt hervor, dass in beiden neuen Envy recycltes Aluminium zum Einsatz kommt und die Verpackungen sogar zu 100 Prozent aus wiederverwerteten Materialien bestehen.

(mue)