Neue Eve-App mit verbessertem Kamera-Interface

Eve Systems hat seiner kostenlosen Eve-für-Homekit-Anwendung für iOS und iPadOS ein größeres Update verpasst. Die neue Version 4.5 kümmert sich verstärkt um die Unterstützung von Überwachungskameras, die zu Apples Smart-Home-Standard kompatibel sind – nicht zuletzt, weil mit der Eve Cam nun eine eigene HomeKit-Secure-Video-Kamera des deutsch-amerikanischen Herstellers selbst auf den Markt gekommen ist.

Alle Kameras im Blick

Künftig kann man alle HomeKit-fähigen Kameras, die mit der eigenen HomeKit-Installation verbunden sind, im Blick behalten: Es gibt eine gemeinsame Live-Vollbildansicht namens "Meine Kameras" in Eve 4.5. Diese lässt sich auch per Siri-Sprachbefehl aktivieren. Die zu sehenden Kamerabilder lassen sich großzoomen, zudem ist ein direkter Zugriff auf Szenen sowie die Steuerung von anderen HomeKit-fähigen Geräten im Raum möglich. Das alles ist eleganter gelöst als in Apples Home-App selbst – wobei man dort immer noch hineingehen muss, um sich Aufzeichnungen anzusehen, eine entsprechende API für den Zugriff durch Dritt-Apps scheint noch zu fehlen.

Eve Cam an die Decke hängen

Eve für HomeKit erlaubt ansonsten auch eine Konfiguration der Eve Cam. So kann man einstellen, ob das Bild "normal" oder "umgekehrt" angezeigt wird – letzteres ist notwendig, wenn man die Kamera an der Decke befestigen möchte. "Da Eve Cam über einen magnetischen Standfuß verfügt, ergeben sich so ganz neue Möglichkeiten, die Kamera perfekt zu platzieren", so der Hersteller. Das Feature wurde mit der neuen Firmware 1.0.3 eingeführt, die man sich für die Eve Cam nun herunterladen kann. Pro Stück kostet die Kamera 150 Euro, sie ist aber auch im Doppelpack zu haben.

Apple-Abo ist Pflicht für Aufzeichnungen

Zur Verwendung von HomeKit Secure Video muss der Kunde ein Abo für mehr iCloud-Speicherplatz abgeschlossen haben, wenn Videos gespeichert werden sollen. Es werden bei einer Kamera mindestens 3 Euro im Monat für das 200 GByte-Paket fällig. Wer bis zu fünf Kameras nutzen möchte, benötigt das 2 TByte-iCloud-Paket – es kostet 10 Euro im Monat. Aufgezeichnete Clips sind für zehn Tage ansehbar. Auf den vorhandenen Speicherplatz angerechnet werden HomeKit-Secure-Video-Aufnahmen übrigens nicht.

(bsc)