Nicht nur die Schrift: Microsoft ändert auch Office-Standards

Microsoft hat Änderungen an seinen Standard-Designs in Office angekündigt. Erst kürzlich wurde Aptos als neue Standardschriftart bekannt gegeben, die Calibri ablösen soll. Darüber hinaus werden Nutzer jetzt in Microsoft 365 auch eine neue Farbpalette, veränderte Textstile und andere Linienstärken vorfinden, kündigte das US-Unternehmen in einem Blogeintrag an. Das alte Office-Design existiert in der Form seit dem Jahr 2013.

Die Veränderungen sollen Dokumente moderne und barrierefreier machen, erläutert Jess Kwok, Product Managerin bei Microsoft. Sie betreffen sowohl Word, Excel, Outlook als auch PowerPoint.

Neue Standardfarben

Die neue Farbpalette in Office (Bild: Microsoft)

Bereits in der vergangenen Woche kündigte Microsoft Aptos als neue Standardschriftart an. Sie hatte sich in einem längeren Auswahlprozess, an dem sich die Nutzer mit ihrem Feedback beteiligen konnten, gegen vier andere Schriftarten durchgesetzt. Aptos hieß während des Auswahlverfahrens zunächst Bierstadt. Die Vorgängerschriftart Calibri setzte Microsoft 15 Jahre lang als Standard ein.

Für die neuen Standardfarben hat Microsoft sich verschiedene beliebte Paletten und Designtrends angesehen, erklärt Kwok. Auswahlkriterien waren, dass die Farben in allen Office-Programmen gut funktionieren und barrierearm sind, sprich: für Menschen, die bestimmte Farben schwer unterscheiden können, auch gut verwendbar sind. Die Farben stehen etwa für Diagramme, Listen und Formen zur Verfügung.

Dickere Linien, besser lesbare Texte

Die Linienstile in Office im Vorher-Nachher-Vergleich (Bild: Microsoft)

Linie und Pfeile werden etwas dicker und damit besser sichtbar. Microsoft habe vor allem darauf geachtet, dass das Aussehen einheitlicher als bislang ist und dass es einen besseren Kontrast gibt. Bei den Standard-Textstilen – wie Überschrift, Fließtext und Zitate – will Microsoft mit den Änderungen die Lesbarkeit verbessern. Zudem sollen die Texte dadurch auch besser aussehen.

Die Veränderungen werden von Microsoft für die Nutzer von Office automatisch eingeführt – hierfür ist keine Installation notwendig. Bestehende Dokumente werden allerdings nicht geändert, sodass hier keine Nachbearbeitung notwendig ist. Calibri und der bisherige Office-Stil bleiben erhalten und können auf Wunsch weiterhin verwendet werden.

