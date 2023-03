Neue Features für Google Pixel-Smartphones und die Pixel Watch

Google veröffentlicht ein weiteres Feature-Drop für seine Pixel-Smartphones und die Pixel Watch. Zu den Updates gehören schnellere Nachtaufnahmen und die breitere Verfügbarkeit von Magic Eraser, Health Connect und Direct My Call+. Das schreibt der Tech-Blog Engadget am Montag.

Dem Bericht nach, wird Night Sight, Googles Funktion für Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen, für Nutzer des Pixel 6 und Pixel 6 Pro schneller. Dafür sorgen laut Google "neue und verbesserte Algorithmen" für den Tensor-Chip im Inneren der Telefone. Auch ist Magic Eraser jetzt auf allen Pixel-Geräten verfügbar. Die stark beworbene Funktion entfernt unerwünschte Personen oder Objekte aus Fotos und füllt die Hintergründe in der Regel nahtlos aus. Zunächst wurde Magic Eraser als exklusive Funktion für das Pixel 6 eingeführt, aber Google hat es nun auf ältere Pixel und Google One erweitert.

Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass die Googles Health Connect App, ein Hub zum Speichern von Gesundheits- und Fitnessdaten aus verschiedenen Apps, künftig auf den Pixel-Geräten vorinstalliert wird. Und schließlich kommt Direct My Call+ auf das Pixel 4a und ältere Modelle. Diese Funktion zeigt bei Anrufen auf geschäftlichen Telefonnummern, unter denen ein automatisiertes Menü verfügbar ist, auf dem Bildschirm an, was die automatisierte Stimme sagt und welche Menüoptionen verfügbar sind, so dass der mühsamste Teil der Anrufe beim Kundendienst übersprungen werden kann.

Eine weitere Neuerung ist die seit letztem Monat für die Pixel Watch verfügbare Sturzerkennung. Ähnlich wie die gleichnamige Funktion der Apple Watch kann sie einen harten Sturz erkennen und selbständig den Notdienst rufen.

