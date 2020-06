Neue Features für die AirPods

Neue Hardware gab's bei der gestrigen WWDC-2020-Keynote zwar nicht, doch in Sachen Software jede Menge Neuigkeiten auch für bereits verfügbare Apple-Produkte. Dazu gehören auch die beliebten, komplett drahtlosen Ohrstöpsel AirPods und AirPods Pro. Mittels neuer Firmware sowie in Verbindung mit iOS 14, iPadOS 14 und macOS 11 alias Big Sur werden frische Features möglich gemacht.

Schnell mal rüberwechseln

Die neue Funktion Nummer eins soll offenbar alle AirPods betreffen: Ein neuer Schnellwechsel zwischen Geräten wird implementiert. So kann man automatisch zwischen der Audioausgabe am Mac, iPhone, iPad oder Apple TV hin und her switchen. Dabei sollen die AirPods endlich intelligent genug sein, in Verbindung mit den neuen Betriebssystemen zu erkennen, welches Gerät man gerade nutzt – und dessen Sound dann sofort aktivieren.

Als Beispiel lassen sich etwa ein FaceTime-Treffen auf dem Mac, ein Podcast auf dem iPhone und eine TV-Sitzung auf dem iPad nennen, zwischen denen nahtlos gewechselt werden kann. Wann die neue Firmware kommt – und ob auch die allererste AirPods-Generation unterstützt wird – ist unklar.

Dolby-Klang auf den AirPods Pro

Nur für die AirPods Pro wird es die neue Funktion Nummer zwei geben. Diese nennt sich Spatial Audio und ist eine Art 3D-Sound, den die Stöpsel nun simulieren können. Apple verspricht, dass Tracks mit Dolby 5.1, 7.1 und sogar Atmos wiedergegeben werden können. Clevere Algorithmen sollen für ein realistisches Klangbild sorgen. Dabei werden sowohl der Beschleunigungsmesser als auch das Gyroskop (Lagesensor) in den AirPods Pro verwendet. Selbst die Ausrichtung des Bildschirms eines iPhones oder iPads wird einberechnet.

Wie gut das wirklich klingt, müssen erst genauere Tests zeigen. Apple war zumindest so stolz auf das neue Feature, dass der Konzern ihm ein komplettes Segment der WWDC-Keynote gewidmet hat. Auch bei Spatial Audio gilt, dass die Firmware noch nicht verfügbar ist. Ob es einen Betatest geben wird, ist noch unklar. (bsc)