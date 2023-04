Neue Firmware für HomePods, Apple TV und AirPods

Apples aktuelle Update-Runde geht weiter: Nach iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 und macOS 13.3.1 plus Aktualisierungen für ältere Betriebssysteme gibt es nun auch neue Firmware beziehungsweise Software für HomePod, HomePod 2, HomePod mini, AirPods, AirPods Pro und AirPods Max plus Apple TV. Leider lässt der Hersteller dabei viele Details im Dunkeln, was die Updates denn tun.

Smartspeaker und Multimediabox

Bei den Smartspeakern der HomePod-Serie liegt nun HomePod OS 16.4.1 vor. Die Website mit den Release Notes, die Apple gelegentlich pflegt, wurde bislang nicht aktualisiert. Es ist davon auszugehen, dass in dem Update Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen stecken. Sicherheitsrelevante Neuerungen führt Apple bislang nicht auf, hält sich bei dem Siri-Lautsprecher in diesen Dingen aber grundsätzlich zurück. Die Installation von HomePod OS 16.4.1 erfolgt über die Home-App auf iPhone, iPad oder Mac, der Prozess kann manuell angestoßen werden.

Für die Multimediabox Apple TV – aktuell sind dies die drei 4K-Generationen und das HD-Modell – gibt es tvOS 16.4.1. Auch hier fehlt bislang der Beipackzettel, entsprechend dürfte es sich auch hier nicht um Funktionsneuerungen handeln, sondern um Bugfix- und Leistungsverbesserungen. Apple macht allerdings deutlich, dass sicherheitsrelevante Problembehebungen offenbar nicht in dem Update stecken. Dem Konzern zufolge enthält tvOS 16.4.1 keine veröffentlichungswürdigen CVE-Einträge.

AirPods, AirPods 2 und AirPods Max

Bei den Kopfhörern der AirPods-Linie gibt es ebenfalls eine neue Firmware. Hier teil Apple mit, dass man "Bugfixes und andere Verbesserungen" vorgenommen habe. Die neue Versionsnummer lautet 5E133 und steht für AirPods Pro der ersten und zweiten Generation, AirPods der zweiten und dritten Generation sowie für AirPods Max zur Verfügung.

Wie üblich kommt die Firmware weitgehend automatisch auf die Geräte – Apple zufolge reicht es, wenn die Geräte laden und Bluetooth-Kontakt zu iPhone, iPad oder Mac haben. Eine Beschleunigung ist aber möglich, wenn man etwas Musik mit Apple Music hört (vielleicht 30 Sekunden) und die Geräte dann mit einem Ladegerät verbindet. Das klappt allerdings auch nicht immer zuverlässig. Die Firmwareversion lässt sich in den Systemeinstellungen auf iPhone und iPad wie folgt kontrollieren: Man geht auf "Bluetooth", betätigt die Info-Taste und scrollt zum Abschnitt "Info".

(bsc)