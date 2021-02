Neue Funktion in Apple CarPlay: Parking-App für Europa erschienen

Die Parkplatz-App EasyPark unterstützt nun CarPlay. Man sei damit der erste Parking-Dienst in Europa, der in das Apple-System eingebunden ist, wie der Anbieter mitteilte. iPhone-Nutzer sind dadurch in der Lage, die über den Dienst abgerechneten Parkplätze direkt über ein CarPlay-fähiges Infotainmentsystem in ihrem Auto zu suchen und zu buchen statt das Smartphone hervorholen zu müssen.

Bargeldloses Parkticket

Die Bezahlung erfolgt über das in EasyPark hinterlegte Zahlungsmittel, darunter PayPal, Apple Pay, Kreditkarte und SEPA-Lastschrift. Eine Zusammenarbeit mit S-Payment der Sparkassen-Finanzgruppe soll demnächst für eine weitere Bezahlmöglichkeit sorgen, wie EasyPark außerdem ankündigte. Der Parkvorgang lasse sich jederzeit beenden, nur die tatsächlich genutzte Dauer werde abgerechnet.

Die EasyPark-App erlaubt das Bezahlen von Parkplätzen in über 275 Städten in Deutschland, darunter Großstädten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt und Köln. EasyPark ist auch in anderen Ländern in Europa aktiv.

Neue CarPlay-Funktionen mit iOS 14

Parkplatz-Apps gehören zu den wenigen neuen Kategorien, die Apple mit iOS 14 in CarPlay lässt. Zu den weiteren Neuzugängen gehören Apps für Elektrotankstellen und schnelle Essenbestellungen zur Abholung. Der Zugang zum Infotainmentsystem wird durch Apple reglementiert: Apps benötigen eine Sondererlaubnis, um in CarPlay angezeigt zu werden, zudem werden bislang insgesamt nur wenige App-Kategorien unterstützt, darunter Musik- und Kommunikations- sowie Navigationsdienste und die jüngst ergänzten Dienste.

Auch den eigenen, zentral in CarPlay integrierten Kartendienst hat Apple mit iOS 14 um eine Routenplanung für Elektroautos ergänzt, die Ladestationen entlang des Weges berücksichtigen soll – und auch den aktuellen Ladenstand des Fahrzeuges kennt. Dafür will Apple mit Fahrzeugherstellern zusammenarbeiten, im vergangenen Sommer waren BMW und Ford im Gespräch.

