Neue Funktionen für die Abbilder: Metas Avatare können im Messenger telefonieren

Das Make-up sitzt nicht, die Haare am Hinterkopf sind noch vom Kopfkissen platt nach oben gedrückt und dann klingelt Tante Erna durch: Kind, wie siehst du denn aus? So oder so ähnlich darf man sich die Situation vorstellen, in der man statt des eigenen Antlitzes einen Avatar vorschicken kann. Das geht künftig nämlich sogar bei Videoanrufen im Messenger. Mehr als eine Milliarde der Meta-Avatare gibt es bereits. Meta will sie nun noch "unterhaltsamer, nützlicher und interaktiver" machen.

Neben "Kamera an" und "Kamera aus" zieht so der eigene Avatar in die Videotelefonie ein. Das funktioniert über den Messenger und auch bei Instagram. Dort kann man über den kleinen Pfeil, der einen in den Chatverlauf bringt, auch oben rechts Anrufe und Videoanrufe auswählen. Die Avatare können in den Apps für iOS und Android genutzt werden. Auch Microsoft hat Avatare, die Anrufe und Meetings bei Teams beiwohnen können.

Um einen Avatar zu erstellen, musste man bisher ein bisschen klicken. Haare auswählen, Augenfarbe, gegebenenfalls Brille und andere Merkmale. Bald soll ein Selfie reichen, um auf die Schnelle ein passendes Abbild zu bekommen. Ähnlich funktioniert das beispielsweise auch schon bei Snapchat. Einmal freundlich in die Kamera lächeln und schwupps, kommt ein Avatar samt zerzauster Haare dabei raus – hat man diese denn. Bei beiden Anbietern können die Abbilder dann freilich noch weiter bearbeitet und angepasst werden.

Neue Avatar-Looks und Sticker

Anpassbar sind auch die Looks. Dazu gehört, dass Meta die Proportionen der Avatare realistischer gestalten will. Außerdem wird es eine Vereinheitlichung geben, "damit die Art und Weise, wie sich jemand in VR zeigt, dem entspricht, wie er oder sie sich auf Facebook, Instagram, WhatsApp und im Messenger zeigt", schreibt Meta in der Ankündigung, in der auch neue Brands genannt werden, die in den Store kommen. Avatare von Meta können schließlich modisch up to date sein. Von der Luxusmarke Valentino Garavani stehen sechs Outfits zur Verfügung: mit Ohrringen und Teilen im markanten Pink. Gamer werden ihren Spaß an den Outfits haben, die in Zusammenarbeit mit Capcom entwickelt wurden und die an Charaktere aus Street Fighter 6 erinnern sollen.

Sticker von Avataren sind bald animiert. Sie können in Storys und Reels auf Facebook und Instagram benutzt werden, genauso wie in Kommentaren bei Facebook und in Unterhaltungen im Messenger und bei Instagram. Gemeinsame Sticker gibt es künftig auch. Dann lässt sich etwa ein digitales High Five machen. In den Storys taggt man dazu etwa Freunde.

(emw)