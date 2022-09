Neue Google-Hardware auf Veranstaltung am 6. Oktober: Made by Google

Google lädt ein zu einer Live-Veranstaltung am 6. Oktober in New York, die auch online verfolgt werden kann. Unter dem Motto "Made by Google" verspricht das Einladungsvideo Smartphones, Earbuds und eine Smartwatch. Dabei dürfte es sich unter anderem um die Markteinführung der bereits angekündigten Pixel 7 Handys sowie Googles erste eigene Smartwatch handeln, die Pixel Watch.

Bereits im Mai auf der Google I/O wurden Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Tablet und Pixel Watch angekündigt, aber bislang ist lediglich das Pixel 6a Android-Smartphone offiziell erschienen. Nun dürften das High-End-Handy Pixel 7 in verschiedenen Varianten sowie die Pixel Watch folgen – pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Vom Pixel Tablet ist in der Einladung allerdings nicht die Rede.

Pixel 7 und Watch in Googles Online-Shop

Google listet Pixel 7 und Pixel 7 Pro sowie die Pixel Watch bereits im eigenen Online-Shop, aber man kann sich bislang lediglich auf eine Mailing-Liste setzen lassen. Selbst Vorbestellungen sind noch nicht möglich. Detaillierte Informationen werden noch nicht preisgegeben. Google hat seinem bislang als "nächste Generation" bezeichneten Tensor-SoC immerhin jetzt einen Namen gegeben: Dieser läuft unter "Tensor G2".

Auf welchem Chip die neue Pixel Watch basiert, ist weiterhin nicht bekannt. Auch hier bietet Googles Online-Shop nur eine Mailing-Liste als Informationsmöglichkeit. Auf der Google I/O hatte das Unternehmen nur gesagt, dass die Smartwatch mit Wear OS 3 laufen und zusammen mit den Pixel 7 Smartphones auf den Markt kommen wird. Während die Konkurrenz um Apple und Samsung bereits seit Jahren Smartwatches anbieten, ist die Pixel Watch Googles erster Ausflug in dieses Marktsegment.

Erster Patch für Android 13

Pixel 7 und Pixel 7 Pro werden mit Android 13 ausgeliefert, aber das Smartphone-Betriebssystem wird bereits seit letztem Monat für bisherige Pixel-Handys ausgerollt. Jetzt gibt es den ersten Patch. Googles September-Update für die Modelle ab Pixel 4 soll unter anderem Probleme mit zu schnellem Entladen, nicht funktionierendem kabellosen Aufladen und nicht erkannten Bluetooth-Geräten beheben. Der Patch schließt das neue Pixel 6a noch nicht ein. Dieses Handy soll im Laufe dieses Monats ein eigenes Update erhalten, das etwa Probleme mit der Erkennung des Fingerabdrucks beheben soll.

Google hat einen interessanten Zeitpunkt für die Einladung zum Oktober-Event gewählt – nur kurz vor Apples September-Event, das am heutigen Mittwoch stattfinden wird. Dort werden wohl iPhone 14, Apple Watch Series 8 und noch mehr gezeigt.

(fds)